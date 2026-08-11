Офіцерку Генштабу ЗСУ затримали на хабарі у 14 тисяч доларів

Затримання підозрюваної. Фото: Офіс генпрокурора

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Офіцерці Генерального штабу ЗСУ повідомили про підозру в одержанні 14 тисяч доларів США неправомірної вигоди. За даними слідства, військовослужбовиця обіцяла посприяти у вирішенні питання щодо подальшого проходження служби військовим.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Новини.LIVE.

Фігурантка обіцяла посприяти в оформленні інвалідності

Як встановили правоохоронці, спочатку офіцерка пропонувала за 7–10 тисяч доларів вплинути на переведення військовослужбовця з бойової частини до тилового підрозділу.

Однак згодом вона запропонувала інший варіант — сприяти встановленню військовому III групи інвалідності, що надалі мало стати підставою для його звільнення з військової служби. За таку "послугу" фігурантка запросила вже 14 тисяч доларів. За версією слідства, вона запевняла, що за ці кошти зможе вплинути на посадовців військового госпіталю та забезпечити ухвалення необхідного рішення.

6 серпня 2026 року під час зустрічі в Києві офіцерка отримала обумовлені 14 тисяч доларів. Одразу після передачі грошей її затримали правоохоронці.

Жінці інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

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