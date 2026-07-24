Очільники МЗС України та Польщі провели телефонну розмову: що обговорили

Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У четвер, 23 липня, очільник МЗС України Андрій Сибіга поспілкувався з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Політики провели телефонну розмову. Однією з тем обговорення був російський терор.

Про це повідомили в МЗС України, передає Новини.LIVE.

Розмова очільників МЗС України та Польщі

Міністри говорили про посилення російських ударів по цивільних суднах у Чорному морі та те, як ці атаки впливають на глобальну продовольчу безпеку.

Також йшлося про європейський шлях України. Андрій Сибіга подякував колезі за те, що Польща відкрила перший і шостий переговорні кластери, а також схвалила 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ. Він розповів Радославу Сікорському про останній масований удар по Києу та інших українських містах.



"Особливу увагу приділили нагальній необхідності подальшого посилення тиску на Росію. Висловив вдячність Польщі за підтримку України від перших днів повномасштабного російського вторгнення", — зазначив голова МЗС України.