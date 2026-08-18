Обстріли Сумщини та Чернігівщини: є загиблі та поранені

Поліціянтка фотографує наслідки вибухів від атаки РФ. Фото: Нацполіція України

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російські окупаційні війська завдали у ніч проти 18 серпня 57 ударів по Сумській області та двічі атакували Чернігівщину. На Сумщині внаслідок російських обстрілів троє людей загинули, ще троє зазнали поранень. На Чернігівщині від ударів снарядами було травмовано жінку та знищено складське майно.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані Нацполіції України та ДСНС.

Наслідки атак РФ по Сумській та Чернігівській областях 18 серпня

Упродовж минулої доби армія РФ завдала 57 ударів по 17 населених пунктах Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, ствольну артилерію, міномети та ударні дрони різних типів.

У Бездрицькій громаді вибух безпілотника забрав життя 43-річного чоловіка, а двоє місцевих жителів віком 35 та 40 років отримали поранення.

Пошкоджене скло у будівлі від вибуху в Сумській області. Фото: Нацполіція України

У Лебединській громаді внаслідок прямого удару БпЛА по вантажному автомобілю травмувався 38-річний водій. Трагічний випадок стався також у Краснопільській громаді, де 46-річний цивільний підірвався на вибухонебезпечному предметі та загинув від несумісних із життям травм.

Окрім цього, у лікарні зупинилося серце 62-річного чоловіка, якого було поранено 13 серпня під час аналогічної атаки дрона в Лебединській громаді.

Паралельно ворог двічі атакував Корюківський район Чернігівської області, де через дії окупантів поранення отримала 59-річна жінка. Через падіння безпілотників спалахнули дві господарчі будівлі, згоріла складська споруда, а також знищено кілька тонн грубих кормів.

Пожежа на Чернігівщині. Фото: ДСНС

Пожежа внаслідок атаки РФ в Чернігівській області. Фото: ДСНС

Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено комбайн і автокран. Рятувальники повністю ліквідували всі осередки займання.

Новини.LIVE інформували, що під час масштабного нічного нальоту 18 серпня Сили оборони збили 111 ворожих безпілотників із 147 запущених російськими загарбниками з території РФ та тимчасово окупованих районів. Водночас повідомляється про влучання дронів.

Ранкова атака безпілотників на Київщину у вівторок, 18 серпня, призвела до руйнувань цивільної інфраструктури. Зокрема, у Броварському районі зафіксовано пошкодження приватного житлового будинку, а також інших цивільних об'єктів.

Водночас унаслідок чергового обстрілу міста Ізюм на Харківщині постраждали п'ятеро мирних жителів, серед яких поранення дістала й 9-річна дитина. На місцях прильотів працюють екстрені служби.