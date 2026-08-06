Норвегія готова допомогти Україні із засобами ППО: Зеленський поговорив зі Стере

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили захист України від російських ударів та посилення протиповітряної оборони. Норвегія готова допомогти із постачанням засобів ППО та співпрацювати з партнерами, які мають антибалістичні спроможності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у четвер, 6 серпня.

Норвегія готова допомогти Україні із засобами ППО та антибалістикою

Сьогодні, 6 серпня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час спілкування сторони обговорили захист України від російських ударів, посилення протиповітряної оборони та подальшу взаємодію з партнерами для зміцнення української безпеки.

Президент зазначив, що Норвегія готова допомогти Україні із постачанням засобів ППО, а також співпрацювати з державами, які мають відповідні антибалістичні спроможності. За його словами, українська сторона прагне максимально прискорити всі необхідні процеси, адже додаткові можливості для захисту людей потрібні щодня.

"Обговорив із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере наш захист від російських ударів. Вдячний Норвегії за готовність допомогти і з постачанням засобів ППО, і роботою з партнерами, які мають відповідні антибалістичні спроможності. Намагаємося максимально прискорити всі процеси: можливості для захисту наших людей потрібні щодня", — зазначив український лідер.

Окрему увагу під час розмови сторони приділили реалізації антибалістичної програми FREYJA. Зеленський поінформував прем'єр-міністра Норвегії про реалізацію програми, графік наступних кроків та зазначив, що норвезькі представники вже залучені до цієї роботи, а Україна високо цінує їхній внесок.

Крім того, сторони скоординували спільну роботу на серпень. За словами Президента, Україна розраховує досягти важливих двосторонніх домовленостей у межах стратегічного партнерства між двома країнами.

"Поінформував Йонаса про реалізацію програми FREYJA та графік наших наступних кроків. Норвезькі представники залучені до роботи, і ми цінуємо їхній внесок. Скоординували й нашу активність на серпень. Розраховуємо вийти на важливі двосторонні домовленості в рамках стратегічного партнерства між нашими країнами. Дякую, Норвегіє! Дякую, Йонасе!", — підсумував глава держави.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 6 серпня 2026 року Зеленський заявив, що Україна розраховує досягти необхідних результатів у розвитку власної балістики у 2026–2027 роках. Під час наради щодо української балістики та програми FREYJA визначили подальші кроки, відповідальних осіб і напрями, які потребують прискорення.

Новини.LIVE також писали, що 5 серпня Зеленський провів переговори з міжнародними партнерами щодо прискорення постачання ракет-перехоплювачів для української ППО. Це питання він обговорив із міністром оборони Великої Британії, Генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зеленський наголосив, що швидкі політичні рішення партнерів щодо передачі ракет допоможуть урятувати життя українців.