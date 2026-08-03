Неякісне вугілля для шкіл і лікарень під час блекаутів: поліція викрила схему

Поліціянти під час викриття схеми. Фото: Нацполіція

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Правоохоронці викрили організовану групу, яка під час зимових блекаутів постачала неякісне вугілля для опалення шкіл, лікарень та інших комунальних закладів. За даними слідства, учасників схеми підозрюють у заволодінні бюджетними коштами шляхом використання підроблених документів про якість палива. Вісьмом фігурантам уже повідомили про підозру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України у понеділок, 3 серпня.

Викриття учасників схеми. Фото: Нацполіція

Як діяла схема з постачання неякісного вугілля

За даними слідства, через підконтрольні підприємства учасники організованої групи уклали дев'ять договорів на загальну суму понад 9,1 млн грн. Для отримання бюджетних коштів вони використовували підроблені документи про якість вугілля, хоча фактично поставлене паливо не відповідало встановленим вимогам і було непридатним для використання за призначенням.

Неякісне вугілля постачали для опалення міської лікарні, психоневрологічного інтернату, реабілітаційно-спортивного центру, ліцеїв та інших комунальних закладів у різних регіонах України. Схему реалізували під час опалювального сезону, коли через російські удари по енергетичній інфраструктурі країна жила в умовах блекаутів.

Що встановило слідство

За даними слідства, організатори залучили до схеми керівників і бухгалтерів низки комерційних структур, розподіливши між ними ролі. Одні учасники забезпечували участь підконтрольних підприємств у державних закупівлях та готували необхідну документацію, інші відповідали за придбання, перевезення і постачання неякісного вугілля.

Унаслідок схеми збитків зазнали дев'ять комунальних підприємств та установ. Розмір завданої шкоди підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Після документування діяльності організованої групи поліцейські провели шість обшуків за місцями проживання фігурантів.

Вже 30 липня 2026 року вісьмом учасникам організованої групи повідомили про підозру — у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою.

Шістьом підозрюваним вручили клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ще двоє фігурантів перебувають за кордоном, тому про підозру їм повідомили заочно. Наразі правоохоронці готують оголошення цих підозрюваних у міжнародний розшук.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення Нацполіції/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на Дніпропетровщині правоохоронці викрили схему незаконного нарахування "бойових" виплат у військовій частині на понад 3,8 млн грн. За даними слідства, до оборудки причетні начальник фінансово-економічної служби та підлеглі бухгалтери, які вносили неправдиві дані до документації. Підозру у справі вже отримали 11 фігурантів.

Новини.LIVE також писали, що правоохоронці викрили двох посадовців Державної митної служби, яких підозрюють в організації корупційних схем під час митного оформлення товарів і автомобілів. За даними слідства, вони вимагали хабарі за безперешкодне проходження митних процедур, а в разі відмови штучно затягували оформлення. Обом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.