Нардепка закликала довічно позбавляти водійських прав за тяжкі злочини

Машини в заторі. Фото: Wschodnik.pl

Народна депутатка Оксана Савчук запропонувала розглянути можливість довічного позбавлення водійських прав за тяжкі злочини. Також вона виступила за перегляд підходів до допуску людей до керування автомобілями та збільшення термінів кримінальної відповідальності за тяжкі правопорушення.

Про це вона розповіла в ефірі проєкту "Київський Час".

Що пропонує Оксана Савчук

За словами Савчук, необхідно переглянути підходи до того, хто може отримувати та зберігати право на керування транспортними засобами. Серед можливих заходів Савчук назвала довічне позбавлення водійських прав для людей, які вчинили тяжкі злочини.

"Сьогодні ми маємо велику кількість людей, які будуть мати діагностовані випадки ПТСР, в інших випадках ми маємо контролювати, ми маємо говорити про довічне позбавлення водійських прав і не боятися цього", — зазначила депутатка.

Також парламентарка виступила за збільшення термінів кримінальної відповідальності за тяжкі правопорушення.

"Ми маємо говорити про підвищення термінів кримінальної відповідальності за великі злочини, в тому числі з утриманням людини під вартою", — додала Савчук.

Камери зафіксували майже 3 млн порушень

На тлі дискусії про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху Олексій Білошицький повідомив, що камери автоматичної фіксації від початку року виявили майже 3 млн правопорушень на українських дорогах.

За його словами, камери встановлюють у місцях концентрації ДТП, щоб запобігати аваріям та іншим порушенням.

"Майже 3 мільйони правопорушень зафіксовано камерами автофіксації лише за цей рік", — зазначив Білошицький.

Водночас із четверга кількість камер автоматичної фіксації на дорогах України зросте до 426.

Відповідальність за перевищення швидкості хочуть градувати

Білошицький також розповів про законопроєкт щодо градації відповідальності за перевищення швидкості. Документ готується до першого читання у Верховній Раді.

За його словами, кожне наступне порушення має передбачати відповідний рівень відповідальності. Він додав, що санкції можуть передбачати позбавлення права керування або тимчасове зупинення такого права.

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