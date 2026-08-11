Нардеп закликав запасатися дровами для резервного опалення

Чоловік запасається дровами. Фото: УНІАН

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко закликав українців запасатися дровами. За його словами, вони потрібні для резервного опалення взимку.

Про це Олексій Кучеренко ексклюзивно сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Кучеренко закликав запасатися дровами

"Я вам чесно скажу, в мене є резервний старий котел на дровах і я його тримаю, певний запас дров у мене є", — зазначив Кучеренко.

Українцям краще готувати альтернативні джерела обігріву та мати запаси дров на випадок складних ситуацій під час опалювального сезону.

"Дровами, особливо якщо люди розглядають альтернативу там, де зимувати, а це ж не обов'язково Київ, це може бути якісь населені пункти навколо. Я знаю багато своїх колег, які мають резервне на дронах опалення та готові до цього", — додав нардеп.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєр-міністра Сергія Корецького, в Україні планують фінансово підтримати громадян, які хочуть перейти на автономне опалення своїх будинків. Для цього можна буде скористатися пільговим кредитуванням.

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували декілька законопроєктів, покликаних допомогти населенню та громадам підготуватися до осінньо-зимового сезону. Зокрема, йдеться про компенсацію частини витрат на придбання дров та іншого альтернативного палива, фінансова підтримка ОСББ для облаштування автономних джерел енергії та інше.