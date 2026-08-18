Понад 226 голосів є за Сибігу та Хмару — нардеп

Богдан Кицак. Фото: Facebook/Богдан Кицак

У Верховній Раді вже є щонайменше 226 голосів для підтримки кандидатур Андрія Сибіги та Євгенія Хмари. Водночас остаточна кількість голосів залежатиме від переговорів претендентів із депутатськими фракціями та групами. Голосування за кандидатури можуть відбутися вже завтра або післязавтра.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кицак, передає Новини.LIVE.

У Раді є 226 голосів за Сибігу та Хмару

Наразі претенденти мають переконати представників інших політичних сил у своїй компетентності та готовності працювати над актуальними викликами.

Кицак зазначив, що особливо важливими під час обговорень будуть питання мобілізації та забезпечення української армії.

"226 голосів є точно. Чи буде їх за 250–260, це буде відомо виключно внаслідок спілкування пана Хмари із всіма депутатськими фракціями і групами", — заявив нардеп.

Він додав, що Хмара має провести зустрічі з представниками парламентських сил, аби заручитися максимальною підтримкою під час голосування. Окремо Кицак звернув увагу на організаційні труднощі зі збором депутатів для голосування, оскільки найбільша парламентська фракція налічує понад 200 народних обранців.

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