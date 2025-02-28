Лікарні на окупованих територіях не справляються з епідемією грипу

Коридор лікарні. Фото: UNICEF

На тимчасово окупованих територіях України лікарні не можуть впоратися з епідемією грипу. Виявилось, що 27 цивільних лікарень фактично обслуговують виключно російських загарбників, що призвело до кризи у сфері охорони здоров'я та ускладнення ситуації зі здоланням епідемії грипу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Через зайнятість ліжко-місць російськими військовими цивільні пацієнти не можуть отримати необхідну медичну допомогу. Це ще один злочин окупаційних військ, які навмисно використовують цивільні лікарні для прикриття своєї присутності.

"В більшості лікарень на ТОТ відсутні вільні ліжко-місця для цивільних, адже зайняті окупантами. При цьому, розміщення військових в цивільних лікарнях є свідомим черговим злочином окупантів, які ховають своїх злочинців за спинами місцевих", — пояснили в ЦНС.

У ЦНС зазначили, що згідно з міжнародним правом, відповідальність за забезпечення життєдіяльності окупованих територій лягає на окупаційні сили. Проте Кремль вкотре демонструє повну байдужість до місцевого населення, використовуючи його виключно як ресурс для власних цілей.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, як Росія винагороджує тих, хто залучений до репресій проти українців на окупованих територіях.

Також росіяни посилили перевірки на окупованих територіях.