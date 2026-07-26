На Сонці відбулося п'ять спалахів: прогноз магнітних бур на неділю

Жінка тримається за голову через біль, планета. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У неділю, 26 липня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останньої доби на Сонці зафіксували п'ять спалахів класу С, які не мають значного впливу на геомагнітну ситуацію. За прогнозами фахівців, геомагнітне поле залишатиметься спокійним.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 26 липня

У неділю, 26 липня, геомагнітна обстановка на Землі буде спокійною. Попри кілька сонячних спалахів, їхня потужність не становить загрози для геомагнітної ситуації.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. За цей час на Сонці сталися п'ять спалахів класу С. Такі спалахи вважаються слабкими й зазвичай не спричиняють суттєвого впливу на Землю.

Водночас фахівці прогнозують, що сонячна активність залишатиметься низькою, хоча ймовірність виникнення спалахів М-класу зберігається.

Сонячна активність на 26 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 36.

Прогноз магнітних бур з 26 до 28 липня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності деякі люди повідомляють про погіршення самопочуття. Водночас наукові дослідження поки що не дають однозначного підтвердження того, що магнітні бурі безпосередньо викликають такі симптоми у більшості людей. Найчастіше зміни самопочуття відзначають люди із серцево-судинними захворюваннями, хронічними недугами або підвищеною метеочутливістю.

Серед можливих проявів у такі дні можуть бути:

головний біль;

запаморочення;

втома або сонливість;

дратівливість;

порушення сну;

коливання артеріального тиску.

Лікарі рекомендують у дні прогнозованої підвищеної геомагнітної активності дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води, уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, а людям із хронічними захворюваннями — не пропускати призначене лікування й контролювати свій стан. Якщо самопочуття різко погіршується або виникають виражені симптоми, слід звернутися до лікаря, а не пов'язувати їх виключно з магнітними бурями.

Новини.LIVE інформували, що у неділю, 26 липня, в Україні переважатиме тепла літня погода без опадів у більшості регіонів. Короткочасні дощі та грози прогнозують у східних областях, а також місцями в Приазов'ї та Криму, а на Донеччині й Луганщині можливі значні дощі. Вдень температура повітря сягатиме +24...+29 °C, місцями — до +30 °C.

Новини.LIVE також писали, що станом на 26 липня найнебезпечніший період магнітної активності в липні ще попереду. За прогнозом дослідників Space Weather, із 29 по 31 липня Землю може накрити потужна магнітна буря червоного рівня (індекс Кр 6–7). До кінця місяця, зокрема 26–28 липня, очікується переважно спокійна геомагнітна обстановка.