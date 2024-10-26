На Рівненщині у гаражі вибухнула граната — є загиблі

Поліція на місці випадку. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Сарненському районі Рівненської області в гаражі однієї з родин вибухнула граната. Внаслідок інциденту загинув батько та син.

Про це повідомила пресслужба Поліції Рівненської області у Telegram у суботу, 26 жовтня.

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24 жовтня увечері до поліції звернулися з тим, що у гаражі господарства родини виявлені тіла його власників: 60-річного батька та 30-річного сина.

Наслідки вибуху гранати. Фото: Нацполіція

Наслідки вибуху гранати. Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили, що у приміщенні здетонувала граната "Ф-1", було вилучено уламки. За фактом загибелі двох людей та незаконного поводження зі зброєю й боєприпасами слідчі розпочато досудове розслідування.

Відомо, що родина переїхала в регіон на початку повномасштабного вторгнення з Луганської області.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Дніпро загинула дружина та донька поліцейського. Їх тіла дістали з-під завалів двоповерхової будівлі.

Також ми писали, що у Києві через влучання дрона в багатоповерхівку загинула дівчинка 2009 року.