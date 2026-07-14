На ремонті Трипільської та Зміївської ТЕС розікрали понад 10 млн грн

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів, які були виділені на підтримку роботи енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей. За даними слідства, під час закупівель для ремонту Трипільської та Зміївської теплоелектростанцій було привласнено понад 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє СБУ, передає Новини.LIVE.

Що встановило слідство

За матеріалами справи, до організації оборудки причетний керівник одного з департаментів ПАТ "Центренерго" та двоє власників приватних компаній-постачальників. Посадовець уклав договір на постачання труб для ремонтних робіт на ТЕС. Однак замість нової продукції, яка мала відповідати умовам тендеру, підрядники придбали старі труби, що тривалий час зберігалися просто неба.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Щоб приховати справжнє походження та рік виготовлення матеріалів, зловмисники нанесли на труби підроблене маркування та видали їх за нову продукцію. Різницю між реальною вартістю товару та сумою контракту, за версією слідства, вони розподілили між собою. Комплексні експертизи підтвердили, що поставлені труби не відповідали державним стандартам, а збитки для "Центренерго" становили 10,4 млн грн.

Вилучені докази. Фото: СБУ

Трьом фігурантам повідомили про підозру за статтями щодо привласнення майна в особливо великих розмірах, підроблення документів та зловживання службовим становищем.

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми в Державній митній службі. За даними слідства, двоє посадовців систематично вимагали хабарі за безперешкодне митне оформлення товарів і транспортних засобів.

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Торгово-промисловій палаті України. За даними слідства, за сприяння в оформленні документів для оборонного підприємства вимагали 100 тисяч євро хабаря.