На кожен російський удар буде наше реагування: Зеленський поговорив із Драпатим та Корецьким

Володимир Зеленський і Михайло Драпатий. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

В Одесі та інших регіонах України тривають роботи з ліквідації наслідків нічних російських ударів. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські служби відновлюють електро- та водопостачання, а на кожну атаку РФ буде відповідь України.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, передає Новини.LIVE.

В Одесі без електрики залишалися понад 300 тисяч сімей

За словами Зеленського, після нічної атаки в Одесі тривають ремонтні роботи. Через удари були перебої з електро- та водопостачанням, до відновлення яких залучили всі необхідні служби. Станом на ранок без електроенергії в Одесі та області залишалися понад 300 тисяч сімей. До вечора близько третини споживачів уже вдалося заживити, однак ремонтні роботи продовжуються.

Президент подякував ремонтним бригадам, рятувальникам ДСНС та всім службам, які працюють над відновленням критичної інфраструктури.

Крім Одеси, російські війська завдали ударів по Харкову та області, Павлограду, Херсонщині, Сумській та Житомирській областях.

Зеленський заявив про відповідь на російські удари

Президент повідомив, що протягом дня заслухав доповіді Прем'єр-міністра Сергія Корецького та провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим щодо захисту українських міст і подальших дій України.

За словами Зеленського, Україна продовжить відповідати на російські атаки.

"На кожен російський удар буде наше реагування", — заявив глава держави.

Він також наголосив, що наслідки війни мають ставати дедалі відчутнішими для Росії.

Україна продовжує удари по військовій інфраструктурі РФ

Зеленський подякував Збройним силам України та Службі безпеки України за операції проти російської нафтопереробної галузі.

За його словами, українські сили також уразили російські зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції. Окремі удари були завдані по російській інфраструктурі в Азовському та Чорноморському регіонах. Президент заявив, що головною причиною продовження війни залишається небажання Росії її завершувати.

Україна готує нові дипломатичні контакти

Цього тижня Україна планує провести нові переговори з посередниками щодо подальших кроків і пропозицій, необхідних для завершення війни. Також українська сторона продовжить роботу над посиленням протиповітряної оборони.

Зеленський зазначив, що Україна залишається активною у дипломатичному напрямку та працюватиме над новими пакетами підтримки ППО для захисту міст і населення.

Зеленський подякував українським військовим

Окремо президент відзначив українські підрозділи, які продовжують виконувати бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту.

Зеленський подякував воїнам 14-ї бригади Нацгвардії, яка воює в районі Добропілля, 100-й окремій механізованій бригаді на Костянтинівському напрямку та 24-й окремій механізованій бригаді на Краматорському напрямку.

Також глава держави відзначив 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду, яка виконує завдання в районах активних бойових дій.

"Що б не відбувалось, памʼятаємо: все тримається на стійкості наших підрозділів, наших воїнів на фронті", — наголосив Зеленський.

Президент подякував усім захисникам, які боронять українські позиції, а також кожному, хто робить свій внесок у захист держави та підтримує тих, хто поруч.

"Дбаємо про Україну. Слава Україні!" — завершив звернення глава держави.

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже отримала від США політичне погодження на передачу необхідних ліцензій для виробництва ракет до систем ППО Patriot. Водночас запуск виробництва поки затримується через тривалі бюрократичні процедури.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський заявив, що результати українських ударів по Росії вже змушують ворога створювати додаткові рівні протиповітряної оборони навколо Москви. За його словами, столицю РФ фактично захищають три кола ППО, що свідчить про ефективність українських атак.