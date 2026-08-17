На Херсонщині двох колаборантів засудили до 11 та 8 років

Представники поліції. Фото: Національна поліція України

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Суд визнав винними двох представників російської окупаційної адміністрації, які працювали на захоплених територіях Херсонщини. Один із них отримав 11 років ув’язнення за колабораціонізм і виправдовування окупації, інший — 8 років за добровільне зайняття керівної посади в незаконному органі влади.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Очільник окупаційної "ради депутатів" отримав 11 років

55-річного громадянина Росії суд визнав винним за ч. 6 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йому призначили 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також чоловікові на 10 років заборонили обіймати посади в органах влади та брати участь у виборчому процесі.

За матеріалами справи, після проведення російськими окупантами псевдовиборів восени 2023 року він очолив так звану "раду депутатів Горностаївського муніципального округу".

На підконтрольних окупаційній адміністрації Telegram-ресурсах чоловік поширював пропагандистські матеріали. У своїх зверненнях він називав окуповані території Херсонщини частиною Росії, виправдовував їх захоплення та поширював наративи держави-агресора.

"Глава" Верхнього Рогачика отримав 8 років

Іншого фігуранта, 43-річного жителя Херсонщини, визнали винним у добровільному зайнятті керівної посади в незаконному органі влади, створеному окупаційною адміністрацією РФ.

У жовтні 2023 року він погодився очолити так званий "Верхньорогачицький муніципальний округ Херсонської області".

На цій посаді чоловік організовував роботу окупаційної адміністрації, займався формуванням її штату, керував підлеглими та забезпечував виконання політики Росії на тимчасово захопленій території.

Суд призначив йому 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, протягом 13 років після відбуття покарання він не зможе обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Вироки ухвалили в межах спеціального судового провадження. За інформацією прокуратури, наразі обидва засуджені перебувають у розшуку.

Допис Херсонської обласної прокуратури. Скріншот: Facebook

Два представники російської окупаційної адміністрації Херсонщини. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Новини.LIVE писали, що мешканка Дніпропетровської області за гроші збирала для російських спецслужб інформацію про місця розташування українських військових. Її дані могли використовуватися для наведення російських ракетних ударів по рідному місту. Співробітники СБУ затримали жінку у її будинку.

Також Новини.LIVE інформували, що в Одесі правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою. Він збирав відомості про українські Сили оборони та передавав їх ворогу для визначення цілей ракетних і дронових атак. Крім того, агент фіксував на фото наслідки обстрілів, щоб російські військові могли використовувати ці дані для підготовки нових ударів. Затримали чоловіка під час спроби сфотографувати один із військових об’єктів.