На Дніпропетровщині викрили схему незаконного нарахування виплат на 4 млн грн

Поліцейські автомобілі. Ілюстративне фото: Нацполіція

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили схему незаконного нарахування "бойових" виплат у військовій частині. За даними слідства, до організації оборудки причетний начальник фінансово-економічної служби, який залучив до неї підлеглих бухгалтерів. Загальна сума безпідставно нарахованих коштів перевищила 3,8 млн грн, а підозри отримали 11 фігурантів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України у понеділок, 3 серпня.

Як діяла схема незаконного нарахування "бойових" виплат

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного нарахування додаткових "бойових" виплат службовим особам однієї з військових частин.

За даними слідства, начальник фінансово-економічної служби військового підрозділу залучив до схеми підлеглих бухгалтерів. Попри те, що фінансова служба частини фактично перебувала на території Дніпропетровської області, учасники групи вносили до фінансової документації свідомо неправдиві відомості про нібито безпосередню участь у виконанні бойових завдань на Запорізькому напрямку.

На підставі цих даних їм щомісяця незаконно нараховували додаткову грошову винагороду у розмірі до 100 тис. грн.

Збитки схеми перевищили 3,8 млн грн

Правоохоронці задокументували, що, за даними слідства, кожен із бухгалтерів незаконно отримав від 100 тис. до понад 500 тис. грн. Загальна сума безпідставно нарахованих "бойових" виплат перевищила 3,8 млн грн.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили про підозру 11 учасникам злочинної групи. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У Нацполіції повідомили, що один із фігурантів уже відбуває покарання за аналогічний злочин. Наразі йому оголошено нову підозру за нововиявленими епізодами протиправної діяльності.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності, щоб притягнути їх до відповідальності.

Скриншот повідомлення Нацполіції/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом навчання інвестуванню в криптовалюту ошукала майже тисячу українців на понад 1,1 млн доларів. За даними слідства, шахраї через соцмережі виманювали гроші, обіцяючи високі прибутки від інвестицій. Чотирьом ключовим учасникам схеми повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Новини.LIVE також писали, що правоохоронці викрили двох посадовців Державної митної служби, яких підозрюють в організації корупційних схем під час митного оформлення товарів і автомобілів. За даними слідства, вони вимагали хабарі за безперешкодне проходження митних процедур, а у разі відмови навмисно затягували оформлення. Обом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.