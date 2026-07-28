На Буковині чоловік стріляв у поліцейських під час обшуку: його розшукують

Розшук підозрюваного. Фото: Нацполіція України

Штін Уляна Редактор стрічки новин

У Чернівецькій області розшукують чоловіка, який під час проведення слідчих дій відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок стрілянини двоє поліцейських отримали поранення.

Про це пишуть в Національній поліції України, передає Новини.LIVE.

Чоловік стріляв у правоохоронців під час слідчих дій

Уранці 28 липня близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району співробітники поліції прибули до будинку 54-річного місцевого жителя для проведення процесуальних заходів у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Під час виконання слідчих дій чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці у бік правоохоронців. Після цього він залишив місце події та втік у напрямку лісового масиву.

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У результаті стрілянини двоє поліцейських отримали поранення. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Для пошуку та затримання озброєного чоловіка на території Чернівецької області правоохоронці запровадили спеціальну поліцейську операцію. До розшукових заходів залучили додаткові сили та необхідні підрозділи.

Поліція закликає мешканців області бути обережними. У разі отримання інформації про можливе місцеперебування розшукуваного або появу підозрілої особи громадян просять негайно повідомляти на спецлінію "102".

Правоохоронці наголошують, що самостійно намагатися затримати озброєного чоловіка небезпечно. Пошукові та слідчі заходи тривають.

Новини.LIVE писали, що поліція Києва затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в одному із супермаркетів Оболонського району. За даними правоохоронців, він перебував у стані алкогольного сп’яніння та відкрив вогонь у бік працівника охорони.

Новини.LIVE інформували, що поліція Львова затримала чоловіка з ножем під час акції протесту. За попередньою інформацією, він намагався наблизитися до спікерів заходу, однак правоохоронці вчасно його зупинили. Наразі поліцейські встановили особу затриманого та проводять перевірку всіх обставин події.