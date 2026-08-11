МЗС змінило правила для чоловіків у консульствах за кордоном

Люди біля консульства. Фото: Zaxid.net

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Уряд змінив порядок перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном. Тепер для звернення до посольства чи консульства достатньо пред’явити дійсний на момент візиту електронний військово-обліковий документ.

Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України, передає Новини.LIVE.

Що змінилося для чоловіків за кордоном

Раніше е-ВОД, сформований через застосунок "Резерв+", мав бути створений не раніше ніж за 72 години до відвідування дипломатичної установи.

Тепер ця вимога скасована. Чоловікам віком 18–60 років достатньо показати консулу чинний е-ВОД на момент звернення.

Водночас документ має містити актуальні дані. Якщо під час перевірки виявиться, що е-ВОД недійсний або інформація потребує оновлення, у наданні консульської послуги можуть відмовити.

Коли можуть відмовити у консульській послузі

Відмова можлива у трьох випадках:

е-ВОД виявився недійсним або його дані потребують оновлення; заявник не пред’явив дійсний електронний військово-обліковий документ; у документі немає підтвердження актуальності персональних даних.

Кому е-ВОД не потрібен

Водночас передбачені винятки. Електронний військово-обліковий документ не вимагатимуть під час:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

консульських дій щодо дітей громадян України, якщо другий із батьків є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення консульських дій за заявами українців, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном.

Дані можна буде оновити через консульства

Для громадян, які не можуть авторизуватися в "Резерв+", найближчим часом планують запровадити можливість оновлення даних через посольства та консульства України.

До кінця 2026 року МЗС спільно з Міноборони мають запровадити оновлення даних через консульський облік. Для цього чоловікам потрібно буде стати на консульський облік або актуалізувати свої дані в дипломатичній установі, якщо вони вже перебувають на ньому.

Окремо передбачена можливість для громадян, які не можуть самостійно оновити інформацію через "Резерв+" через відсутність податкового номера. Вони зможуть особисто звернутися до найближчого посольства чи консульства України, щоб оформити його через систему "е-Консул".

Новини.LIVE писали, що із 5 серпня в Чехії почали діяти нові правила щодо надання тимчасового захисту громадянам України. Зокрема, чоловіки призовного віку, які не мають офіційного підтвердження виконання військового обов’язку в Україні, не зможуть отримати відповідний статус.

Новини.LIVE інформували, що Кабмін оновив правила військового обліку, зокрема для українців, які перебувають за кордоном. Відповідно до постанови №981, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть користуватися консульськими послугами за умови наявності електронного військово-облікового документа, а громадян, яких немає в реєстрі, зможуть поставити на облік дистанційно без проходження медогляду.