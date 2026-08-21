Вигівський: МВС розглядає запровадження штрафних балів для водіїв

Очільник МВС Іван Вигівський. Фото: Іван Вигівський/Telegram

В Україні можуть запровадити систему штрафних балів для водіїв. Паралельно правоохоронці посилюють автоматичний контроль за порушеннями ПДР — найближчим часом на дороги планують вивести щонайменше три патрульні автомобілі "Фантом". Голова Нацполіції Іван Вигівський також повідомив про запуск 50 нових камер та необхідність встановлення ще близько 600 пристроїв на аварійно небезпечних ділянках.

Про це Іван Вигівський заявив під час виступу на Годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

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Штрафні бали для водіїв

За словами Вигівського, система штрафних балів може стати одним із заходів для посилення відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху. Її запровадження обговорювали під час наради в РНБО за участю представників правоохоронного комітету Верховної Ради, народних депутатів та громадськості.

Голова Нацполіції заявив, що правоохоронці підтримують цю ініціативу та вважають її необхідною.

Камери на дорогах та автомобілі "Фантом"

Вигівський також розповів про посилення автоматичної фіксації порушень ПДР. За його словами, в Україні вже запрацювали 50 нових камер контролю швидкості, однак для охоплення всіх аварійно небезпечних ділянок необхідно встановити ще близько 600.

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Крім того, протягом місяця на дороги планують вивести щонайменше три автомобілі "Фантом " . Надалі Національна поліція планує закуповувати додаткові автомобілі та збільшувати їхню кількість.

"Фантоми, які були закуплені. Там їх невелика кількість була до війни. Зараз ми плануємо на протязі місяця запустити як мінімум три... І закупляти ще ближчим часом ці "Фантоми", — сказав він.

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк зазначила, що після досягнення верхньої межі штрафних балів у порушників забиратимуть права.

Допис Ольги Василевської-Смаглюк. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, в Україні можуть переглянути систему покарань за порушення правил дорожнього руху та збільшити штрафи за перевищення швидкості. Ініціатори змін вважають, що жорсткіша відповідальність має підвищити дисципліну на дорогах та зменшити кількість аварій.

Крім того, в Україні пропонують суттєво збільшити штраф за паркування автомобілів на тротуарах — до 30 тисяч гривень. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів, де також запропонували запровадити механізм винагороди для громадян, які повідомлятимуть про порушників. Автори ініціативи наголошують, що незаконне паркування перешкоджає руху пішоходів та створює додаткові ризики для безпеки.