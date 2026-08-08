Протести на підтримку Федорова: у містах України висунули вимоги до влади

Мітинг на карематах. Фото: Суспільне Рівне

У суботу, 8 серпня, у кількох містах України продовжилися акції на підтримку Михайла Федорова з вимогою повернути його на посаду міністра оборони. Протестувальники виходять на центральні площі та вулиці, тримають плакати й проводять символічні акції.

Про це повідомляють Obozrevatel, Dnipro.media, Суспільне Ужгород, Суспільне Рівне, передає Новини.LIVE.

Миколаїв

У Миколаєві 8 серпня учасники акції зібралися біля будівлі міської ради. Станом на 18:35 на мітингу перебували 17 людей.

Протестувальники тримали картонні плакати з різними написами, зокрема "Само собою тут нічого не розрулиться" та "Нас почули на одне вухо".

Мітинг у Миколаєві. Фото: Суспільне Миколаїв

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську ввечері 8 серпня відбулася протестна хода. Вона стартувала біля адміністративної будівлі на вулиці Михайла Грушевського.

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Учасники пройшли площею Ринок, повз катедру, а далі рушили вулицею Незалежності. За попередніми оцінками, до ходи долучилися близько 100 людей.

Мітинг в Івано-Франківську. Фото: соцмережі

Рівне

У Рівному протестувальники влаштували "лежачу акцію" на Театральній площі. До неї долучилися до 30 людей.

За задумом організаторів, перформанс символізує Верховну Раду України, яка пішла на канікули, не вирішивши питання щодо Федорова.

Учасники також демонстрували таблички з написами та імітували роботу українських парламентарів.

Лежачий мітинг на карематах у Рівному.Фото: Суспільне Рівне

Ужгород

В Ужгороді 8 серпня акція на підтримку Михайла Федорова тривала вже 24-й день поспіль. Станом на 20:30 на мітинг прийшли 12 людей.

Акцію традиційно розпочали з хвилини мовчання за загиблими за Україну. Після цього учасники скандували: "Повернути Федорова на посаду", "Почути народ — це не слабкість", "Реформи, а не схеми", "Ні — автократії" та "Чесних звільнити — довіру втопити".

Акція на підтримку Федорова в Ужгороді. Фото: Суспільне Ужгород/Катерина Мешко

Дніпро

У Дніпрі близько 35 людей долучилися до 24-ї акції з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони.

Мітинг відбувся біля будівлі Дніпровської міської ради. Учасники зібралися на цій локації напередодні, 6 серпня.

Акцію розпочали з хвилини мовчання за загиблими захисниками та захисницями України, після чого присутні виконали державний гімн.

Акція протесту в Дніпрі. Фото: Dnipro.media

У своєму зверненні учасники акції апелювали до статті 5 Конституції України, яка визначає народ єдиним джерелом влади в державі. На великому картонному аркуші вони зазначили дві вимоги: повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів. Наприкінці документа протестувальники залишили підписи "від імені Українського народу".

Під час виступів учасники також закликали владу відкрито пояснювати кадрові рішення, особливо ті, що стосуються посадовців, відповідальних за оборону та безпеку країни.

"Наказ народу України №01/2026". Фото: Фото: Dnipro.media

Акції тривають 24-й день

Учасники протестів у різних містах продовжують вимагати повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Акції відбуваються як у тилових, так і в прифронтових містах, а формат протестів відрізняється — від традиційних мітингів до символічних перформансів та протестних ход.

Новини.LIVE інформували, що колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не має наміру залишати державну службу чи переходити у бізнес, поки в Україні триває повномасштабна війна. За його словами, після звільнення з Міноборони він отримав низку пропозицій, зокрема й від представників інших держав.

Новини.LIVE писали, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров припустив, що його звільнення могло бути пов’язане не лише з офіційно озвученими причинами, а й зі змінами у сфері оборонних закупівель. За його словами, реформування процесів у міністерстві могло зачепити інтереси впливових груп, через що на нього та його команду посилився тиск.