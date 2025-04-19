Суд покарав військового ЗСУ, який здійснив СЗЧ

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Воїн ЗСУ із військовим званням "матрос" здійснив самовільне залишення військової частини (СЗЧ). За це суд у Кіровоградській області його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловіка мобілізували 24 червня 2023 року, а вже з 30 липня того ж року він приступив до виконання обов’язків у лавах ЗСУ. Однак 3 жовтня 2023 року, близько 21:00, він самовільно залишив місце служби. Затримали його лише через рік — 14 листопада 2024 року.

На судовому засіданні обвинувачений пояснив, що перед тим понад півтора місяця перебував на передовій — на Покровському напрямку поблизу Авдіївки. За його словами, три доби він провів безпосередньо "на нулі", де став свідком значних втрат серед побратимів і дефіциту особового складу в бригаді.

Після цього підрозділ вирушив на ротацію до Кіровоградської області. Саме тоді, за словами обвинуваченого, в нього виникло сильне бажання побачити родину — дружину та дитину. Він поїхав до міста Новомиргород, де й перебував до моменту затримання поліцією.

Свою провину військовослужбовець визнав повністю, заявивши, що щиро шкодує про вчинене. Водночас наголосив, що більше не має наміру повертатися до служби, оскільки це його свідоме рішення. Під час перебування у війську, за його словами, він отримував заробітну плату, забезпечувався харчуванням і зброєю.

У суді також було озвучено, що за час служби чоловік проявив себе негативно: систематично не виконував службові обов’язки, забував про важливі завдання та негативно впливав на інших військових.

Крім того, суд встановив, що чоловік не перебуває в офіційному шлюбі, не надав доказів наявності сталих сімейних зв’язків, а також не утримує неповнолітніх або непрацездатних осіб.

Рішення суду

Устинівський районний суд Кіровоградської області визнав чоловіка винним за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини або місця служби на строк понад три доби в умовах воєнного стану. Суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Початком відбування строку суд визначив 14 листопада 2024 року — день, коли чоловіка було взято під варту як запобіжний захід.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Нагадаємо, що якщо проти військового, який здійснив СЗЧ, не буде ухвалено запобіжного заходу, тоді він до моменту суду може перебувати вдома.

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