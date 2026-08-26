Масштабна пожежа у Буковелі: палає триповерховий готель

Рятувальники подають воду на покрівлю готелю в Поляниці. Фото: ДСНС

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Увечері 25 серпня у селі Поляниця на Івано-Франківщині спалахнула масштабна пожежа у готелі. Вогонь охопив покрівлю та перекриття триповерхової дерев'яної будівлі з мансардою. Площа пожежі становить близько 225 квадратних метрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Івано-Франківської області.

З даху будівлі здіймається густий дим. Фото: ДСНС

Пожежа в готелі у Поляниці

За інформацією рятувальників, повідомлення про займання вони отримали о 21:27. Пожежа виникла у селі Поляниця Поляницької громади Надвірнянського району, де розташований курорт Буковель.

Після прибуття на місце пожежні встановили, що горять покрівля та перекриття триповерхового дерев'яного будинку з мансардою, в якому працює готель. Вогонь поширився на площу близько 225 квадратних метрів.

Вогонь охопив покрівлю та перекриття будівлі, гасіння проводять за допомогою автодрабини. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі триває

До ліквідації пожежі залучили 31 людину та 12 одиниць техніки. Від ДСНС працюють 23 рятувальники та сім одиниць техніки. Також на місці перебувають місцева пожежна охорона, пожежна команда ТОВ "Буковель", поліція та офіцер-рятувальник громади. За попередньою інформацією, травмованих немає. Гасіння пожежі триває, інформацію про її наслідки уточнюють.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Львові вранці 23 серпня стався вибух у приміщенні аптеки на вулиці Тракт Глинянський. Інцидент трапився близько 07:00 неподалік магазину "Градус". За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув працівник аптеки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 22 серпня у місті сталася пожежа на складі з аерозольними балончиками на Сихові. Рятувальники локалізували пожежу. Внаслідок інциденту відомо про трьох жертв.