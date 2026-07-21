Лубінець: у бригаді "Скеля" відкрили кримінальне провадження, є перша підозра

Дмитро Лубінець. Фото: Фото: Лубінець/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

За результатами перевірки можливих порушень у військовій частині "Скеля" вже відкрито кримінальне провадження, а одному з фігурантів оголосили підозру. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що перевірка у військовій частині ще триває, однак отримані матеріали вже стали підставою для початку розслідування.

Про це Лубінець розповів в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Маргариті Стецюк.

Перевірка бригади "Скеля" триває

Дмитро Лубінець повідомив, що моніторингова група відвідала місця дислокації військової частини, полігон, а також можливі місця незаконного утримання військовослужбовців.

Під час перевірки представники групи також провели конфіденційні розмови з військовими, щоб отримати інформацію про можливі порушення.

За словами омбудсмена, результати моніторингу стали підставою для відкриття кримінального провадження. Також уже є перша підозра у межах цього розслідування.

"За матеріалами перевірки вже відкрито кримінальне провадження, є перша підозра", — заявив Лубінець.

Командувача відсторонили на час перевірки

Лубінець зазначив, що на період проведення перевірки командувача військової частини було відсторонено.

Окрім цього, власні перевірки проводять Військова служба правопорядку та правоохоронні органи.

Омбудсмен наголосив, що наразі перевірці не чинять перешкод, а всі залучені структури сприяють проведенню необхідних заходів. За його словами, остаточні результати перевірки будуть повідомлені після завершення всіх процедур.

Новини.LIVE інформували, що у полку "Скеля" прокоментували кримінальне провадження, у якому фігурує командир 155-ї бригади Станіслав Лучанов. Представники підрозділу заявили, що події, які стали предметом розслідування, відбулися вже після його переходу на службу в інший підрозділ. У полку наголосили, що не мають жодного стосунку до цієї справи.

Новини.LIVE писали, що 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" відреагував на повідомлення російських ресурсів про нібито захоплення українських військових у полон у Костянтинівці на Донеччині. У підрозділі заявили, що наразі проводиться перевірка інформації та встановлюються всі деталі події.