Лубінець: для повернення українців з-за кордону потрібно забезпечити їх житлом

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що для повернення українців із-за кордону держава має забезпечити їх житлом. Він наголосив на необхідності окремого фінансування житлових програм для громадян, які втратили домівки через війну. За його словами, відсутність житла є одним із ключових факторів, що стримує повернення біженців.

Про це омбудсман Дмитро Лубінець сказав під час пресконференції у середу, 1 липня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Лубінець про повернення українських біженців з-за кордону

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що держава повинна створити фінансові та житлові умови для повернення українців із-за кордону. Він наголосив, що без вирішення житлового питання значна частина громадян, які виїхали через війну, не повернеться в Україну, навіть попри бажання це зробити.

Омбудсман підкреслив, що йдеться про необхідність окремого фінансування програм житлової підтримки для тих, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях або через бойові дії.

Лубінець звернув увагу на те, що багато українців залишаються за кордоном через елементарну відсутність безпечних умов для життя в Україні.

"Виділити окреме фінансування для вирішення житлового питання для громадян України. Категорія ВПО, категорії тих, хто готовий повернутися в Україну.

Якщо ти все втратив на тимчасово окуповані території, ти не знаєш, де ти будеш жити, де ти будеш працювати, ти не повернешся в Україну. Тому що в Європі безпечніше, там є хоч якась підтримка тимчасова", — наголосив омбудсман.

Окремо Лубінець додав, що потенційне повернення громадян можливе за умови створення доступних фінансових інструментів для купівлі житла.

Також він зазначив, що одним із варіантів може бути запровадження кредитів під низькі відсотки у національній валюті, які дозволили б українцям поступово вирішувати житлове питання після повернення:

"Вони кажуть, що якщо будуть адекватні відсотки, 3% у гривні, ми готові їхати, навіть не доробити за кордоном. Але дайте нам можливість, щоб ми придбали житло і поступово виплачували ці кошти в національній валюті".

Новини.LIVE інформували, що Лубінець заявив про необхідність зміни державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб. Він наголосив на потребі окремого фінансування для вирішення житлових питань ВПО та українців, які готові повертатися в Україну.

Новини.LIVE також писали, що Лубінець запропонував знизити прохідний бал НМТ для окремих спеціальностей, зокрема медичних, зі 150 до 130. Він вважає, що надто високі вимоги змушують українських абітурієнтів виїжджати на навчання за кордон. За його словами, це суперечить державній політиці щодо утримання молоді в Україні та розвитку національної освіти.