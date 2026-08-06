Лікарка назвала найбільшу помилку людей у спробах охолодитися в спеку

Люди охолоджуються під розпилювачем. Фото: Reuters

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Люди із серцево-судинними патологіями, діти та вагітні найважче переносять пікові температури через підвищене навантаження на організм. Аби уникнути зневоднення і критичних наслідків для здоров'я під час сильної спеки, медики радять відмовитися від крижаних приміщень, пити воду малими порціями та охолоджуватися за допомогою вологих серветок.

Зокрема, такі поради дала сімейна лікарка Олександра Мельничук в ексклюзивному ефірі День.LIVE.

Як охолодити організм в спеку без шкоди для здоров'я

Лікарка пояснила, що високий температурний режим змушує тіло активно втрачати вологу, що безпосередньо впливає на роботу внутрішніх органів.

"Адже коли ми в спеці, ми пітніємо, підвищується кровотік периферичний і збільшується навантаження на наше серце", — зазначила експертка.

Медикиня застерегла пацієнтів із гіпертонією від спроб самостійно коригувати лікування, навіть якщо їхнє самопочуття змінюється. Вона підкреслила, що у сильну спеку артеріальний тиск падає, тому таким людям може знадобитися адаптація антигіпертензивної терапії.

"Але я закликаю не робити цього самостійно, а все-таки проконсультуватися з вашим лікарем, щоб не нашкодити собі", — наголосила Мельничук.

Додаткова небезпека полягає в тому, що деякі медикаменти здатні спотворювати відчуття спраги, через що пацієнти ризикують неправильно оцінити власний стан і пропустити момент зневоднення.

Ще однією розповсюдженою помилкою у спекотні дні є створення занадто великого контрасту між розпеченим повітрям на вулиці та штучно охолодженими приміщеннями.

Звінсо, у спеку хочеться якнайшвидше охолодитися, але насправді перехід із 40-градусної спеки до салону автомобіля з налаштуваннями на +20°C стає шоком для організму.

"Зазвичай, коли є такий перепад температури, то відбувається спазм судин. Тому, дійсно, бажано, щоб не було таких різких перепадів", — попередила фахівчиня та додала, що аби уникнути подібних ризиків, температуру на кондиціонерах варто встановлювати на рівні комфортних +24...+25°C.

Для безпечного перебування на вулиці лікарка радить максимально обмежити виходи з дому в години пікової сонячної активності. Якщо ж уникнути прогулянки чи довгої дороги неможливо, необхідно періодично заходити у прохолодні приміщення для відпочинку.

Також знизити ризик перегріву допоможе вільний одяг із натуральних тканин, таких як льон чи бавовна, а також обов'язкове носіння головних уборів та кремів із сонцезахисним ефектом.

Швидко охолодити тіло в дорозі можна за допомогою звичайних вологих серветок або рушника, якими варто протирати шкіру. Проте головним правилом виживання за таких погодних умов залишається правильний питний режим. Лікарка радить вживати воду часто, але невеликими ковтками.

"Найстрашніше в цій спеці — це саме зневоднення. Тому щоб його не допустити, краще постійно, по трошки, але ж пити водичку", — резюмувала Мельничук.

Новини.LIVE повідомляли, що за прогнозами синоптиків, зокрема Наталки Діденко, Україну накриє сильна спека 6 серпня, яка почне слабшати поступово з 7 серпня. Разом з тим вона попередила про сильні грози та шквали через різку зміну атмосферних фронтів.

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