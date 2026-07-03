Лікар пояснив, як продукти горіння після атак РФ впливають на легені

Гелікоптер намагається загасити пожежі, що виникли внаслідок атаки РФ на Київ. Фото: ДСНС

Продукти горіння, які утворюються внаслідок російських атак, можуть містити канцерогенні речовини та негативно впливати на здоров’я людини. За словами лікаря-пульмонолога Ростислава Любевича, тривалий вплив такого забрудненого повітря здатен підвищувати ризик розвитку онкологічних захворювань, зокрема раку легень. Медики також фіксують, що останніми роками цю хворобу частіше виявляють у пацієнтів молодшого віку.

Про це лікар-пульмонолог Ростислав Любевич розповів в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 3 липня.

Продукти горіння після обстрілів підвищують ризик раку

За словами лікаря, після російських обстрілів у повітря потрапляє велика кількість продуктів горіння, які можуть містити небезпечні для організму хімічні сполуки. Саме це забруднення, пояснює лікар, може бути одним із чинників підвищення ризику онкологічних захворювань.

"Всі продукти згоряння... Особливо це наслідки атак, оскільки для того, аби виготовляти ці балістичні ракети, дрони, то використовуються абсолютно різні речовини. І при їхньому згорянні існує ризик викиду канцерогенів потенційних, які можуть призводити до підвищення ризику онкологічних захворювань і не тільки ракових генів, а й інших. Раковий ген, в першу чергу", — пояснив Любевич.

Лікар-пульмонолог зазначив, що структура пацієнтів із раком легень змінилася. Якщо раніше хворобу переважно діагностували у людей віком понад 70 років, то нині її все частіше виявляють у пацієнтів віком від 40 років.

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Водночас лікар наголосив, що розвиток онкологічних захворювань залежить від комплексу факторів, однак вплив забрудненого повітря після атак також може відігравати суттєву роль.

"Ми бачимо після війни дуже великі зростання центрального ракового гена тощо. І це пацієнти молодого віку. Тобто, раніше це було 70+, зараз це 40+. У мене були такі пацієнти і це насправді дуже сумно в такому молодому віці", — підсумував Любевич.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по Києву 2 липня загинули 30 людей, майже 100 дістали поранення, а під завалами ще тривають пошуки. Глава держави також розповів про нові атаки РФ по житлових будинках і лікарні в інших регіонах України. Він закликав міжнародних партнерів прискорити передачу Україні антибалістичних систем протиповітряної оборони для захисту від російських ударів.

Новини.LIVE також писали, що Кирило Буданов закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України та тиск на Росію, наголосивши, що це допоможе зберегти людські життя й зупинити російський терор. Він підкреслив, що після чергової атаки РФ Київ перебуває в жалобі, а безпека цивільних має залишатися пріоритетом. Також Буданов заявив, що всі причетні до воєнних злочинів проти України неодмінно понесуть відповідальність.