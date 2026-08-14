Лавров: перемирʼя по лінії бойового зіткнення в Україні не буде

Сергій Лавров. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не розглядає можливість припинення бойових дій по нинішній лінії бойового зіткнення в Україні. За його словами, російська сторона не зацікавлена у тимчасовому перемир’ї або фактичному заморожуванні війни на поточних позиціях, він стверджує, що зупинка бойових дій можлива лише в межах "довгострокового, надійного та стійкого врегулювання".

Про це пишуть РосЗМІ, передає Новини.LIVE.

Лавров відкинув ідею перемир’я

За словами глави МЗС РФ, просте припинення бойових дій на поточній лінії фронту для Росії є неприйнятним. Він заявив, що Москва нібито прагне не тимчасового перемир’я, а повного врегулювання конфлікту на умовах, які вона вважає прийнятними.

Лавров також використав риторику про Другу світову війну, заявивши, що зупинка на лінії зіткнення нібито дозволила б "перекреслити подвиг" радянських військових.

Росія погрожує посилити удари

Окрім цього, Лавров заявив, що Росія має намір діяти жорсткіше та завдавати ударів по тому, що, за його словами, підтримує обороноздатність України.

Таким чином, глава російського МЗС фактично відкинув сценарій простого "замороження" війни по нинішній лінії фронту та заявив про необхідність ширшого врегулювання. Водночас його заяви щодо умов завершення війни відображають позицію російської сторони.

Новини.LIVE писали, що пресслужба Міноборони Росії оприлюднила зображення ударного безпілотника з написом "Як сніг на голову". Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що публічні натяки російського відомства на зимові удари по енергетичній інфраструктурі можуть обернутися проблемами з електроенергією, паливом і теплом для самих росіян.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська щодня застосовують близько 220 керованих авіабомб проти прифронтових українських громад. За його словами, внаслідок нічної атаки 14 серпня загинули дитина та двоє дорослих у двох областях, а понад 20 людей отримали поранення.