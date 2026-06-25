Кваснєвський пояснив масштаб впливу українців на економіку Польщі

Александр Кваснєвський. Фото: Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Успішні показники польської економіки сьогодні значною мірою забезпечуються працею понад мільйона українців, які офіційно працевлаштовані та сплачують податки. Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський закликав фокусуватися саме на цій безпрецедентній взаємопідтримці часів повномасштабної війни, а не на складних історичних розбіжностях між двома державами.

Про це Кваснєвський сказав під час YES Dinner Discussion, організованої Фондом Віктора Пінчука у Ґданську, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Колишній президент Польщі закликав поважати українців за їх вклад в економіку країни

У Ґданську відбулася панель YES Dinner Discussion, ініційована Фондом Віктора Пінчука, де обговорювали сучасний стан та майбутнє польсько-українського партнерства. Експрезидент Польщі Александр Кваснєвський підкреслив, що масштабний прийом українських біженців після початку повномасштабного вторгнення Росії став переломним моментом для обох країн.

За його словами, ця спонтанна підтримка є тією новою, позитивною сторінкою, яка і має змінити вектор розвитку двосторонніх зв'язків.

"У нас є складна історія і трагічні сторінки цієї історії, але є й фантастичні, прекрасні сторінки, нові сторінки. І моя пропозиція до всіх нас, українців і поляків, — давайте будувати наші відносини на основі нової сторінки, якою є ця фантастична, чудова, спонтанна, про яку сьогодні також згадували, підтримка українських біженців на початку війни", — повідомив Кваснєвський.

За озвученими політиком даними, рятуючись від війни, польський кордон перетнули понад 4 мільйони громадян України. З них орієнтовно 1,2 мільйона осіб наразі продовжують перебувати на території Польщі. Вони змогли успішно інтегруватися в ринок праці, що принесло відчутну користь приймаючій стороні.

Окремо Александр Кваснєвський наголосив, що українці працюють легально, вчасно сплачують податки. Колишній лідер закликав не концентруватися виключно на важкому минулому, а будувати дипломатію на сучасному досвіді взаємодопомоги. Він визнав, що історія двох народів має чимало трагічних епізодів, проте є нові напрямки для співпраці.

"Вони працюють легально, сплачують податки, і їх дуже радо приймають, адже польська економіка перебуває у чудовому стані, про що вже згадувалося, а також завдяки всій цій чудовій робочій силі. Тож у нас є чимало аргументів, щоб стверджувати, що ми маємо нові основи, нові стовпи для найкращих польсько-українських відносин", — зазначив колишній глава польської держави.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що відносини між Україною та Польщею останнім часом помітно загострилися. Колишній польський президент Александр Кваснєвський заявив, що співпрацю двох країн не можна віддавати в руки радикалів, а натомість треба зосередитися на майбутньому.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі ICTV визнав, що Київ фіксує посилення антиукраїнських настроїв у Польщі від цькування дітей у школах до нападів на дорослих. Сибіга повідомив, що дипломати вже працюють із Варшавою над цим і закликав вирішувати проблему через наявні канали співпраці.

Економіст Олег Пендзин в інтерв'ю Новини.LIVE зазначив, що нинішня криза має штучний характер, бо польські політики використовують тему України як тимчасовий передвиборчий інструмент. І хоча українська логістика вже два місяці зазнає збитків через блокування вантажівок "Укрпошти" на кордоні, Польща не розірве стратегічні зв'язки з Києвом, адже Варшава не захоче втрачати європейські гроші та вигоду від майбутньої відбудови України.

Ситуацію намагається використати й Кремль. Центр протидії дезінформації попередив, що протягом найближчих двох діб Росія може влаштувати на території України провокації з використанням польської символіки, аби ще сильніше посварити сусідів.