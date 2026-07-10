Кущ: Україні потрібно 400 млрд євро на рік для зміни ситуації у війні

Олексій Кущ. Фото: Дмитро Олійник/Facebook.com

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Для досягнення військового паритету з Росією Європейський Союз мав би спрямовувати на підтримку України близько 400 млрд євро щороку. За словами економіста Олексія Куща, така сума могла б створити критичну перевагу в озброєннях і вплинути на перебіг війни.

Про це фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

ЄС має значно збільшити фінансування підтримки України

Олексій Кущ зазначив, що для отримання технічної переваги над Росією Європейському Союзу потрібно було б спрямовувати на оборонну підтримку України близько 2% власного ВВП.

За його словами, оборонний фонд України мав би становити приблизно 400 млрд євро на рік. Саме такий рівень фінансування, на думку експерта, міг би забезпечити кількісну перевагу в озброєннях та стати фактором, який здатен змінити ситуацію на фронті.

Водночас економіст зауважив, що зараз країни ЄС виділяють на підтримку України близько 0,2% свого ВВП. При цьому деякі держави вже повідомляють про обмежені можливості для подальшого збільшення допомоги.

Кущ наголосив, що нинішні обсяги фінансування суттєво відрізняються від рівня, необхідного для створення довгострокової військової переваги.

"Для того, щоб сформувати кількісну перевагу в озброєннях над Росією... оборонний фонд України мав би складати десь 400 млрд євро на рік. От тоді б це була критична маса, яка б змінила хід війни", — заявив Олексій Кущ.

Новини.LIVE інформували, що Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус заявила, що країна наразі вичерпала можливості для надання Україні прямої військової допомоги. Водночас вона зазначила, що продовжить закликати інші держави підтримувати Україну, адже Нідерланди вже зробили все, що могли.

Новини.LIVE писали, що Канада готує для України новий пакет підтримки вартістю майже 900 млн доларів. До нього планують включити боєприпаси, військову техніку та засоби протиповітряної оборони. Крім того, Оттава продовжить допомагати Україні у відновленні енергетичної сфери, реконструкції та розвитку економіки.