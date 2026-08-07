Кущ: РФ посилила удари по економічних об'єктах, що вплине на економіку України

Олексій Кущ. Фото: Новини.LIVE

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що останні масовані атаки РФ свідчать про те, що Москва посилила атаки не лише по інфраструктурі, але й по економічних активах України. Це у свою чергу буде погіршувати стан економіки країни.

Про це економіст сказав в ефірі проекту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Що сказав Кущ про посилення ударів РФ

За словами Куща, новою тенденцією у війні стали цілеспрямовані удари по логістичних об'єктах і приватному бізнесу.

"Що нове — якщо аналізувати системно процеси, то думаю, що пішли дуже концентровані удари саме по економічних активах. Тобто, раніше росіяни били по інфраструктурі, били по військовим цілям, по транспорту, а зараз пішли такі серії ударів саме по логістиці і по економічних активах приватного бізнесу", — сказав фінансовий аналітик.

На думку економіста, такі атаки не змінюють загальних прогнозів щодо розвитку війни, однак можуть пришвидшити погіршення економічної ситуації. За його словами, особливе занепокоєння викликають удари по портовій інфраструктурі.

"Внаслідок ударів фактично заблоковані порти Великої Одеси. Через них проходило понад 50% експорту України", — сказав Кущ.

Аналітик вважає, що найбільших втрат може зазнати гірничо-металургійний комплекс, оскільки великі обсяги руди та металопродукції складно переорієнтувати на залізничні перевезення. Причому що одним ризиком він назвав пошкодження залізничної інфраструктури, що може ускладнити експорт і логістику всередині країни.

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 5 серпня Росія масовано атакувала Київ балістикою. Внаслідок обстрілу були зруйновані ключові логістичні та виробничі потужності компанії "Епіцентр" у Києві та Калинівці.

Також ми писали, що ворог повністю знищив сортувальний центр "Нової пошти", використавши касетні боєприпаси.