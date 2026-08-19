Кулеба: можливість переговорів з РФ була вичерпана в липні

Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba/

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що можливість переговорів з Росією була вичерпана місяць тому. Причина — проблеми президента США Дональда Трампа в Ірані на наближення виборів до Конгресу.

Про це колишній міністр заявив в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Чому можливість діалогу з РФ вичерпана

За словами Кулеби, американська сторона втратила момент для дипломатичного тиску через внутрішні політичні процеси напередодні виборів.

"Я вважаю, що можливість переговорного процесу вичерпана була місяць тому через те, що у Трампа були проблеми в Ірані. Гіпотеза полягала в тому, що йому зараз буде потрібна якась зовнішньо-політична перемога", — сказав колишній посадовець.

Він зазначив, що в липні на саміті НАТО в Туреччині був пошук моделі, в якій Трамп міг би зробити для себе перемогу в війні Росії проти України. Однак потім все відмоталося назад і прикладом цього є відмова США надати Україні ліцензії для виробництва ракет для ППО Patriot.



Кулеба зазначив, що анонс про можливу передачу ліцензій це був зсув позицій, і були інші ознаки щодо цього з боку американців. Однак теперь момент вже втрачено і все "знову заглохло".

"А тепер звідки переговори? Путін йде на вибори в Держдуму з войовничими гаслами. Дані розвідки, які вже озвучив наш президент, говорять про те, що після виборів Путін планує приховану чи відкриту мобілізацію... Але він не та людина, яка скаже: "Ой, стало гірше, давайте на якісь поступки". Дотиснути, переламати ситуацію, тільки побєда, — оце ж їхня логіка. Тому я не бачу, звідки може взятися ця історія", — сказав колишній посадовець.

У зв'язку з цим ексміністр пояснив, що далі вже Трамп заходить у свої вибори в листопаді, однак йому немає сенсу активізувати переговорний процес, який не дасть результати. Все через те, що тоді йому усі будуть дорікати, що він "пробує" і в нього нічого не виходить.

"Йому легше зараз сказати: "Ну вони там обоє оскарженіли, що Україна, що Росія". Він вже таке говорив... "хай крові нап'ються, а ми подивимося". Тому я не бачу, звідки може взятися ця історія. Ну тобто гасла, будуть дзвінки, будуть розмови, будуть якісь зустрічі. Але завжди треба дивитися на структурні речі, передумови. Цих передумов, цих структурних речей просто немає зараз", — резюмував Кулеба.

Як повідомляли Новини.LIVE, в цьому ж інтерв'ю Кулеба заявив, що Україні більше не потрібні революції. За його словами, оновлення політичної системи має бути через механізм виборів.

Також ми писали, що на думку Кулеби, в Україні необхідно провести вибори президента та парламенту ще до того, як закінчаться бойові дії.