Кулеба: є гострий запит на оновлення складу Верховної Ради

Дмитро Кулеба і Галина Остаповець. Фото: кадр з відео

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність оновлення складу Верховної Ради. За його словами, в українському суспільстві вже сформувався запит на нових депутатів, які відповідатимуть актуальним очікуванням громадян. Кулеба зазначив, що тривала війна змінює життя країни, тому політична система також має адаптуватися до нових умов.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Ексміністр виступив за оновлення складу Ради

Кулеба вважає, що відкладати оновлення парламенту виключно до завершення бойових дій не варто.

"Якщо ми економіку перебудували під життя у війні, свій побут перебудували, то і політичну систему ми маємо перебудувати".

Ексміністр наголосив, що нинішня модель Верховної Ради сформувалася ще у 2019 році, а за роки повномасштабної війни суспільні настрої та очікування значно змінилися. На його думку, вибори до парламенту дозволили б громадянам обрати нових представників та оновити склад Верховної Ради відповідно до нинішнього суспільного запиту. Водночас Кулеба визнав, що проведення виборів під час війни пов'язане з ризиками.

Водночас, за словами Кулеби, розраховувати на спокійний і цивілізований виборчий процес після завершення війни не варто. Він пояснив, що за роки війни в суспільстві та політикумі накопичилося значне напруження, яке після її завершення може загострити боротьбу за владу.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Дмитро Кулеба виступив за проведення президентських і парламентських виборів. На його думку, голосування варто організувати ще до завершення війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі завершення війни не проглядається. За його словами, жодна зі сторін не демонструє критичного виснаження ресурсів.