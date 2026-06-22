Кордон України "перезавантажений": черги на десяти КПП вранці
Черги на кордоні України у неділю, 22 червня, фіксуються на окремих пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Подекуди водіям доводиться очікувати на перетин кордону, тоді як на більшості напрямків рух залишається без черг.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 22 червня
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється, легкові авто тимчасово не пропускають);
- "Устилуг" — 20 легкових авто;
- "Угринів" — 0 авто;
- "Рава-Руська" — черг немає;
- "Грушів" — 0 авто;
- "Краківець" — 0 авто;
- "Шегині" — 0 авто (пішохідний рух здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — черг немає;
- "Нижанковичі" — 0 авто.
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 авто;
- "Ужгород" — 0 авто;
- "Малі Селменці" — черг немає, пункт працює з 09:00 до 21:00.
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 12 легкових авто;
- "Дзвінкове" — 0 авто (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 авто (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 15 легкових авто;
- "Вилок" — 0 авто;
- "Велика Паладь" — 0 авто (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 авто;
- "Солотвино" — 0 авто;
- "Порубне" — 0 авто;
- "Красноїльськ" — 0 авто;
- "Дяківці" — 0 авто.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 авто;
- "Кельменці" — 0 авто;
- "Росошани" — 0 авто.
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