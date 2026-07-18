Командир "Вовків Да Вінчі" повідомив про догану від Сирського

Сергій Філімонов. Фото: "Громадське"

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов повідомив, що отримав догану від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Причини такого рішення він не уточнив.

Про це Сергій Філімонов написав у своєму Telegram, передає Новини.LIVE.

Філімонов повідомив про догану

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив йому догану. Жодних подробиць щодо підстав такого рішення військовий не навів.

Водночас батальйон "Вовки Да Вінчі" останніми днями опинився в центрі суспільної уваги. Саме у цьому підрозділі служив Дмитро Козятинський, який після відставки міністра оборони Михайла Федорова закликав українців виходити на акції протесту.

Заява Сергія Філімонова. Скріншот: Сергій Філімонов/Telegram

Пізніше начальниця медичної служби батальйону Аліна Михайлова заявила про нібито спроби тиску на військовослужбовців через їхню публічну підтримку мітингів.

Заява Аліні Михайлової. Скріншот: Alina Mykhailova/Facebook

ЗМІ повідомили про звернення на підтримку Сирського

Крім того, волонтер Сергій Стерненко повідомив, що командирам українських бригад нібито доручили до 17:00 18 липня записати та оприлюднити відеозвернення на підтримку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Заява Сергія Стерненка. Скріншот: STERNENKO/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у Києві триває мітинг, учасники якого закликають владу переглянути рішення про відставку Михайла Федорова та продовжити розпочаті ним реформи. Учасники акції збираються тут уже кілька днів поспіль, вимагаючи повернути Михайла Федорова до виконання обов'язків міністра. Водночас частина протестувальників також закликає до звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Новини.LIVE інформувало, що Президент України Володимир Зеленський, за інформацією видання Financial Times, розглядає можливість кадрових змін у керівництві Збройних сил України Олександра Сирського. Для цього глава держави планує провести зустрічі з військовими командирами та можливими кандидатами на посаду головнокомандувача