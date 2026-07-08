Ключова зустріч саміту: Зеленський і Трамп обговорять посилення ППО України

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Карина Приходько Редактор

У другий, завершальний день саміту НАТО в Анкарі, Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Переговори заплановані на 14:30 за київським часом, після чого лідери мають поспілкуватися з представниками медіа.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в ефірі Ранок.LIVE.

Чого очікують від зустрічі Зеленського і Трампа

За результатами переговорів Зеленського і Трампа Україна очікує рішень щодо протиповітряної оборони. Після цієї зустрічі український президент проведе ще низку двосторонніх зустрічей із партнерами, а наприкінці дня підб'є підсумки саміту під час окремого брифінгу.

За інформацією джерел, українська сторона позитивно оцінює перебіг саміту. Однією з ключових тем переговорів стало посилення протиповітряної оборони України, зокрема забезпечення додатковими ракетами-перехоплювачами для систем Patriot.

Очікується, що питання подальшої підтримки України та зміцнення української ППО буде відображене у підсумковому комюніке саміту НАТО.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявляв, що має "бойовий настрій" перед зустріччю з Дональдом Трампом. Він сподівається на результаті після переговорів.

Водночас Дональд Трамп повідомляв, що кількість загиблих на війні в Україні сягнула 41 тис. на місяць. За його словами, головне завдання зараз — якнайшвидше припинити війну та врятувати людські життя.