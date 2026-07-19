Кліп української режисерки Таню Муіньо для BTS встановив рекорд переглядів у Spotify: відео

Південнокорейський гурт BTS. Фото: Getty Images

Інна Буряк редактор стрічки новин

Кліп на пісню попгурту BTS, режисеркою якого стала українська кліпмейкерка Таню Муіньо, встановив рекорд за кількістю переглядів на Spotify за першу добу після прем'єри. За 24 години кліп на пісню NORMAL зібрав 8,6 млн стримів, ставши найуспішнішим K-pop-відео на платформі.

Про рекорд у Instagram оголосила стрімінгова платформа Spotify, передає Новини.LIVE.

Рекорд переглядів кліпу

Прем'єра кліпу відбулася 18 липня ексклюзивно для Spotify. Відеоробота стала другою співпрацею української режисерки Таню Муіньо з популярним k-pop гуртом BTS. Уже в перший день після виходу пісня очолила рейтинг дебютів Spotify серед K-pop-релізів.

Раніше Таню Муіньо також працювала з учасниками BTS над сольними проєктами.

Українська режисерка відома співпрацями зі світовими виконавцями, серед яких Harry Styles, Dua Lipa, The Weeknd, Cardi B, Post Malone, Rosalía та Lizzo.

Також саме Таню Муіньо створила номер для Alyona Alyona та Jerry Heil на "Євробачення-2024" у Швеції.

Про режисерку

Таню Муіньо — українська режисерка, кліпмейкерка та дизайнерка. Вона народилася в Одесі, а її роботи неодноразово отримували міжнародні нагороди. Муіньо є однією з найвідоміших українських режисерок у світовій музичній індустрії та регулярно співпрацює з провідними артистами США, Великої Британії та Південної Кореї.

Таню Муіньо. Фото: Таню Муіньо / Instagram

Про популярність BTS

BTS — південнокорейський гурт, який дебютував у 2013 році й зібрав численних прихильників по всьому світу, які називають себе ARMY.

У 2020 році колектив став першим кей-поп гуртом, який очолив чарт Billboard Hot 100 завдяки англомовному синглу Dynamite. BTS неодноразово встановлювали рекорди стримінгу, продажів альбомів і переглядів на YouTube.

У 2022 році учасники оголосили про тимчасову перерву в груповій діяльності, щоб пройти обов'язкову військову службу в Південній Кореї та реалізувати сольні проєкти. У 2025 році всі семеро учасників завершили службу й почали повертатися до спільної творчості.

Як повідомляли Новини.LIVE, Таню Муіньо зняла кліп для американської співачки Леді Гаги на пісню "Disease". Також українка зрежисерувала кліп для британської поп-зірки Дуа Ліпи — "Illusion".

У співавторстві з Єлизаветою Риндою