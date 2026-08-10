Клименко: Ізраїль не відповів щодо екстрадиції Міндіча

Олександр Клименко. Фото: УП

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що Україна досі не отримала відповіді від Ізраїлю. Йдеться про запити щодо екстрадиції бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана у справі "Мідас".

Про це Клименко повідомив під час брифінгу, присвяченого результатам роботи НАБУ та САП за перше півріччя 2026 року, передає Новини.LIVE.

Клименко заявив про відсутність відповіді Ізраїлю

За словами керівника САП, відповідні запити до ізраїльської сторони вже направили, однак офіційної реакції Київ поки не отримав.

"Ну, відповідь не надходила поки нам ніяка. Тобто відповідні запити були направлені, але ми чекаємо на реакцію тієї сторони", — сказав Клименко.

Запит про екстрадицію Міндіча та Цукермана до України Офіс генерального прокурора скерував до Міністерства юстиції Ізраїлю 31 березня 2026 року. Станом на 10 серпня українська сторона відповіді на нього не отримала.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник САП Олександр Клименко заявив про зростання масштабів топкорупції в Україні. За його словами, одним із ключових факторів, що ускладнюють боротьбу з корупцією на найвищому рівні, є брак політичної волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2023 році прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скористався правом вето, щоб заблокувати передачу Україні американських систем ППО "Залізний купол". Йдеться про комплекси, які могли посилити захист українського неба від російських атак.