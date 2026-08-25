Київщину накриє грозовий дощ: прогноз погоди на завтра

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Альбіна Зарічна Редактор

Погода в Києві та області завтра, 26 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують подекуди опади та грози. Водночас вдень температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Києві та області на 26 серпня

На півдні Київської області вдень короткочасний дощ, а місцями грози. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 26 серпня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +8...+13 °С , вдень +21...+26 °С ;

, вдень ; у Києві вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 25 серпня російські окупанти атакували Київ дронами. Зокрема, у Голосіївському районі пошкоджено 16-поверховий будинок.

А 23 серпня американський дипломат Пол Г'юстон офіційно приступив до роботи як тимчасовий повірений у справах США в Україні. Першим заходом за його участі в Києві став Національний молитовний сніданок.