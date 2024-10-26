Санкції проти Росії — Китай запровадить нові обмеження щодо експорту дронів

Дрон у небі. Ілюстративне фото: УНІАН

Китай з 1 грудня посилює експортний контроль над товарами подвійного призначення. Відтепер продаж безпілотників за кордон буде дозволений лише з ліцензією уряду.

Про це повідомило видання CNBC.

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Китай обмежує нелегальний експорт воєнних товарів до Росії, оскільки прагне зобразити себе як нейтрального гравця у війні в Україні.

"Китайські лідери чутливі до критики Заходу щодо того, що експорт з країни підтримує на плаву російську військову економіку", — заявили у Міністерстві торгівлі Китаю.

Повідомляється, що з 1 грудня Пекін запроваджує нову систему експортного контролю за товарами подвійного призначення.

"Згідно з новими правилами, буде запроваджено систему ліцензування експорту товарів подвійного призначення, а також створять список товарів з обмеженим доступом", — йдеться в повідомленні.

Отже, продаж безпілотників за кордон буде дозволений лише з ліцензією уряду. Також експортери будуть зобов'язані розкривати кінцевих отримувачів БпЛА і цільове використання експортованих товарів.

"Після кризи в Україні Китай зробив кілька заяв про контроль над безпілотниками і чітко заявив, що цивільні дрони не повинні незаконно використовуватися у воэнних цілях", — заявив представник міністерства торгівлі Хе Ядун.

Він наголосив на тому, що правоохоронці посилили перевірку експортних ліцензій на безпілотники та посилили перевірки "незаконного експорту".

Нагадаємо, нещодавно США вперше в історії ввели санкції проти китайських фірм через повну розробку ударних безпілотників для Росії. Під санкції потрапили дві китайські компанії.

Раніше ми писали про те, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай став вирішальним чинником, що сприяє у війні Росії проти України.