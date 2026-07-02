Кислиця: Україна щодня веде перемовини про ліцензії на Patriot

Сергій Кислиця. Фото: УНІАН

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця повідомив, що щоденно Україна проводить переговори стосовно отримання ліцензій на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це Сергій Кислиця повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галина Остаповець.

Ліцензії на виробництво систем ППО Patriot

"Питання отримання ліцензії, воно є щоденним питанням", — зазначив Кислиця.

Він зауважив, що його також обовʼязково будуть підіймати на майбутньому саміті НАТО.

Водночас країна змушена боротися зі однією проблемою — проникнення західних компонентів у російські ракети.

"Питання в тому, що західні запчастини і комплектуючі знаходяться у багатьох видах російського озброєння. Багато, що отримується через те, що система контролю за експортом предметів або компонентів подвійного використання є невдосконалена", — зазначив Кислиці.

За його словами, враховуючи, наскільки сьогодні побутова техніка є складною, накласти обмеження на експорт пральних машин не так просто.

"Тому це питання, над яким ми працюємо, вирішити його дуже складно", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський на місці російського обстрілу Дарницького району Києва 2 липня заявив про потребу в ракетах для захисту України.

Глава держави наголосив, що своєчасна військова допомога партнерів могла б урятувати життя людей. Крім того, Зеленський наголосив, що Україна продовжить відповідати на російські удари.