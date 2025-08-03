На Ужгородщині хрещений батько загиблого бійця забрав собі виплату, за що отримав вирок суду

Хрещений загиблого бійця привласнив виплату — який вирок суду
Мукачівський міськрайонний суд визнав винним чоловіка, який привласнив кошти державної допомоги родині загиблого захисника України. Цікаво, що обвинуваченим виявився хрещений батько загиблого бійця.
Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Суд з'ясував, що чоловік допомагав матері загиблого українського героя отримати та оформити всі необхідні документи для одержання грошової допомоги від держави після смерті сина.
Судом встановлено, що з грудня 2022 року по лютий 2023 року обвинувачений незаконно перерахував із рахунку матері військовослужбовця на свій власний рахунок суму 6,3 млн грн.
Чоловік використовував ці кошти для власних потреб: здійснював покупки в магазинах та торгівельних центрах, знімав готівку з банкоматів, отримував готівку через касу банку та переказував гроші іншим особам.
Рішення суду
Злочинець визнав свою вину повністю. Наразі він перебуває під вартою в Закарпатській установі виконання покарань №9. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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