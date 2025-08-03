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Головна Новини дня Хрещений загиблого бійця привласнив виплату — який вирок суду

Хрещений загиблого бійця привласнив виплату — який вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 01:03
На Ужгородщині хрещений батько загиблого бійця забрав собі виплату, за що отримав вирок суду
Чоловік в кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним чоловіка, який привласнив кошти державної допомоги родині загиблого захисника України. Цікаво, що обвинуваченим виявився хрещений батько загиблого бійця.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд з'ясував, що чоловік допомагав матері загиблого українського героя отримати та оформити всі необхідні документи для одержання грошової допомоги від держави після смерті сина. 

Судом встановлено, що з грудня 2022 року по лютий 2023 року обвинувачений незаконно перерахував із рахунку матері військовослужбовця на свій власний рахунок суму 6,3 млн грн. 

Чоловік використовував ці кошти для власних потреб: здійснював покупки в магазинах та торгівельних центрах, знімав готівку з банкоматів, отримував готівку через касу банку та переказував гроші іншим особам.

Рішення суду

Злочинець визнав свою вину повністю. Наразі він перебуває під вартою в Закарпатській установі виконання покарань №9. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Раніше повідомлялось, що у Луцьку суд визнав адвокатку винною у зловживанні впливом на посадових осіб ТЦК. За корупційні домовленості вона отримала покарання.

А в Запоріжжі притягли до кримінальної відповідальності жінку, яка здавала позиції ЗСУ Росії та виправдовувала повномасштабне вторгнення.

суд виплати ЗСУ Мукачево загиблі судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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