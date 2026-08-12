Хлібозавод. Фото: "Суспільне Кропивницький"

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Перший віцепрезидент Асоціації пекарів Олександр Тараненко повідомив, що хлібозаводи в Україні зіткнулися з дефіцитом водіїв. За його словами, йдеться про близько 30%. Наразі навантаження на співробітників зросло.

Про це Олександр Тараненко ексклюзивно повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Дефіцит водіїв на хлібозаводах в Україні

"Для того, щоб розвести продукцію, хтось повинен в той автомобіль сісти за кермо і довести, доставити цю продукцію. А кадрова ситуація на підприємствах харчової і промисловості, і хлібопекарської, зокрема, близька до катастрофічної, адже нестача кадрів там сягає 30% на наших підприємствах", — каже Тараненко.

За його словами, на підприємствах стоять хлібовозки, які не виїжджають, оскільки немає кому сісти за кермо. Маршрути розподіляються між водіями, які залишилися, внаслідок чого є затримки з доставкою та проблеми із заробітною платою. Переробітки дуже серйозні — люди працюють майже без вихідних.

"Зараз часто у водіїв кількість відпрацьованих годин за місяць становить понад 340. Це дуже важко фізично, тому не всі витримують. По-друге, ми можемо забронювати лише 50% військовозобовʼязаних. Відповідно, хтось незаброньований повинен працювати, а незаброньований водій — це ненадовго", — додав Тараненко.

Як писали Новини.LIVE, мережа "Сільпо" зіткнулася з перебоями у постачанні після російського удару по великих складських об’єктах. Через це в частині супермаркетів у різних регіонах виник тимчасовий дефіцит окремих товарів.

Водночас на українському ринку праці через мобілізацію та воєнний стан виник гострий дефіцит працівників за окремими професіями. Водночас на деякі спеціальності роботодавці отримують значно більше кандидатів, ніж можуть працевлаштувати.