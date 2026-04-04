Головна Новини дня Калмикова: 650 млн грн держава виділила на ветеранський спорт

Дата публікації: 4 квітня 2026 07:18
Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. Фото: Facebook / Наталя Калмикова

Цьогоріч держава виділила більше пів мільйона гривень на ровиток ветеранського спорту. Це підтримка військовослужбовців, які прагнуть інтегруватися у цивільне життя.

Про це міністерка Наталія Калмикова розповіла в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Ветеранський спорт профінансували на 650 млн гривень

Йдеться про грошову підтримку ветеранів-спортсменів в рамках програми "Ветеранський спорт", а також — фінансування змагань та участі українських ветеранів у міжнародних турнірах. 

"650 млн гривень виділить держава на фінансування ветеранського спорту у 2026 році. Україна сьогодні є на вістрі ветеранської політики в світі. Ми винаходимо ті речі, яких раніше не було і ділимося зі світом", — розповіла Наталія Калмикова.

Нагадаємо, які комунальні пільги діють ветеранів в Україні. У квітні 2026 року правом на них можуть скористатися учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни.

гроші ветерани Наталія Калмикова
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
