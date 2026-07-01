Ювілей принцеси Діани: найцікавіші факти з життя народної улюблениці

Принцеса Діана. Фото: Getty Images

Карина Приходько Редактор

Принцеса Уельська Діана 1 липня могла б святкувати свій 65-й день народження. Однак її життя трагічно обірвалося внаслідок автокатастрофи. Навіть через багато років після її смерті інтерес до життя принцеси не згасає, а її діяльність і сьогодні надихає мільйони людей.

Новини.LIVE розповідає найцікавіші факти з життя принцеси Діани з нагоди її дня народження.

Що відомо про принцесу Діану

Майбутня принцеса народилася в маєтку Парк-Гаус в Сандрінгемі в родині графа Джона Спенсера і Френсіс Рут Рош. Там вона провела своє дитинство та отримала початкову домашню освіту.

Діана на тлі сімейного маєтку Park House у Сандрінгемі. Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Коли дівчинці було вісім років її батьки розлучилися, вона разом з двома своїми сестрами та братом залишилася жити з батьком. Незабаром батько одружився вдруге з Рейн Маккоркодейл, але стосунки з мачухою у Діани не склалися.

У 1981 році вона вийшла заміж за тодішнього спадкоємця британського престолу Чарльз III. Весілля стало однією з наймасштабніших телевізійних подій свого часу, за якою спостерігали сотні мільйонів людей у різних країнах світу.

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза. Фото: Vogue

У шлюбі народилися двоє синів — Вільям, принц Уельський та Гаррі, герцог Сассекський.

Принцеса Діана з синами. Фото: Diana, Princess of Wales/Facebook

Попри зовнішню казковість королівського життя, стосунки подружжя були непростими. Принцеса знала про роман свого нареченого з Каміллою Паркер Боулз. Вже у 1996 році шлюб офіційно завершився розлученням. Раніше на цьому наполягала і сама королева Єлизавета II — після скандального інтерв'ю невістки в програмі ВВС "Панорама".

Відомо, що тоді принцеса розкрила журналістам низку неприємних фактів про королівську сім'ю, що раніше не дозволяв собі ніхто з Віндзорів. Там вона також зізналася про свої зради.

Особливу популярність Діані принесла її активна благодійна діяльність. Вона підтримувала людей, які жили з ВІЛ/СНІДом, допомагала бездомним, дітям із тяжкими захворюваннями та виступала за заборону протипіхотних мін. На той час її відкритість і готовність особисто спілкуватися з людьми, яких суспільство часто уникало, стали прикладом для багатьох.

Принцеса Діана. Фото: Getty Images

Саме за щирість, простоту та бажання допомагати принцесу почали називати "народною принцесою". Вона неодноразово порушувала традиційні королівські протоколи, щоб бути ближчою до людей, а її гуманітарні місії отримували широкий міжнародний резонанс.

Сенсаційні "чорна сукня" принцеси Діани

"Сукня помсти" — це одна з найвідоміших суконь в історії моди та, без перебільшення, найзнаковіший образ принцеси.

Чоловік Діани, Чарльз III, 29 червня 1994 року дав телевізійне інтерв'ю, в якому вперше публічно визнав, що був невірним дружині після того, як їхній шлюб фактично розпався. Це стало гучною подією у Великій Британії.

Принцеса Діана у "сукні помсти". Фото: ТСН

Того ж вечора Діана відвідала благодійний прийом у лондонській галереї Serpentine Gallery. Замість стриманої сукні, яку планувала вдягнути спочатку, вона несподівано обрала сміливу чорну коктейльну сукню з відкритими плечима. У результаті наступного дня світові медіа обговорювали насамперед не зізнання Чарльза, а ефектний вихід Діани. Саме тоді журналісти охрестили цей образ "сукнею помсти".

Цікаво, що сукня була куплена Діаною приблизно за три роки до цього вечора, але весь цей час залишалася в гардеробі. Принцеса вважала її надто відвертою для публічних заходів. Лише після скандального інтерв'ю Чарльза вона вирішила її вдягнути.

Смерть принцеси Діани

Увечері 30 серпня 1997 року Діана разом зі своїм бойфрендом Доді Файєдом перебувала в Парижі. Пара вечеряла в готелі Ritz, після чого вирушила до апартаментів Файєда.

Близько 00:20 31 серпня автомобіль на великій швидкості врізався в 13-ту опору тунелю Пон-де-л'Альма. Доді Файєд і водій загинули на місці. Діану ще живою доставили до лікарні, однак попри кілька годин боротьби лікарів вона померла від тяжких травм грудної клітки та внутрішньої кровотечі. Їй було лише 36 років.

Фото з місця аварії. Джерело: rg.com

Смерть принцеси стала однією з найтрагічніших і найрезонансніших подій кінця ХХ століття. Її загибель шокувала мільйони людей у всьому світі та назавжди змінила ставлення до папараці, безпеки публічних осіб і самої британської монархії.

Британське слідство у 2008 році винесло вердикт про "незаконне позбавлення життя" через грубу недбалість водія та папараці, які переслідували автомобіль. Водночас доказів змови чи навмисного вбивства знайдено не було.

Як писали Новини.LIVE, торік на день народження принцеси Діани її брат показав небачене фото. Він вшанував пам'ять покійної сестри.

Водночас принц Вільям показав фото з Діаною, які раніше не публікували. На архівних фотографіях члени королівської родини спілкувались з постояльцями одного із притулків та її працівниками.