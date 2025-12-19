Історія і допомога — про що говорили Навроцький з Зеленським

Кароль Навроцький та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його країна завжди підтримувала Україну. Значна частина валового внутрішнього продукту країни була спрямована на підтримку України.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції із українським лідером Володимиром Зеленським у п'ятницю, 19 грудня.

Велика частина польського ВВП пішла Україні

Президент Польщі також нагадав, що в питанні логістичної підтримки України ключове місце відіграє хаб у Жешуві, через який проходить понад 90% західної допомоги.

Варто зазначити, що початку повномасштабного вторгнення РФ Варшава виділила Києву допомоги на близько €25 млрд.

Крім того, під час пресконференції Зеленський разом із Навроцьким розглянули історичні питання. На зустрічі були голови Інститутів нацпам'яті.

Президень Польщі наголосив, що ці питання мають бути вирішені, також необхідно розглянути 26 заявок польського інституту нацпам'яті.

Нагадаємо, що під час пресконференції Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує партнерам досвід свого захисту у цій війні.

А також президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що мир в Україні повинен бути стійким та тривалим, а таким, що дасть можливість РФ перегрупувати сили.