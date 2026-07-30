Ігнат: РФ могла вдарити "Цирконами" по Вінниччині

Ракета "Циркон". Фото: росЗМІ

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Росія під час нічної масованої атаки по Україні застосувала різні типи ракет, зокрема "Циркон", "Онікс", "Іскандер-М", "Калібр" та Х-101. Уламки поблизу Вінниці, за попередніми даними, належать саме ракетам "Циркон".

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія могла застосувати "Циркони" під час атаки по Вінниччині

За словами Юрія Ігната, основний напрямок удару балістичними ракетами під час нічної атаки РФ був спрямований на Київ. Водночас крилатими ракетами російські війська атакували західні регіони України, зокрема Львівську область.

Представник Повітряних сил зазначив, що ворог застосував широкий спектр ракетного озброєння.

"Маємо поблизу Вінниці уламки ракет. Попередньо це "Циркони", тому що і дальність застосування, і параметри характеризують саме ці ракети", — сказав Ігнат.

Він уточнив, що остаточні висновки щодо типу ракет зроблять після додаткового аналізу уламків.

Під час нічної атаки Росія також використовувала балістичні ракети "Іскандер-М", "Онікс", крилаті ракети "Калібр" і Х-101.

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що загалом під час удару ворог застосував сотні засобів повітряного нападу — ракети різних типів та ударні безпілотники. Українська протиповітряна оборона знищила значну частину ворожих цілей.

Новини.LIVE писали, що за словами президента Володимира Зеленського, в ніч на 30 липня Росія завдала масованого удару по Україні, використавши понад 70 ракет і понад 280 ударних безпілотників. В селищі Радушне на Дніпровщині балістична ракета влучила у житловий будинок, внаслідок чого загинули батьки та троє дітей, ще двох дітей вдалося врятувати з-під завалів.

Новини.LIVE інформували, що у Залізничному районі Львова тривають аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару. Надзвичайники продовжують розбирати завали пошкодженого будинку та перевіряють, чи можуть під уламками перебувати люди.