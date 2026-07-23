GSC Game World відповіла на заяви Сергія Григоровича щодо S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2. Скріншот: S.T.A.L.K.E.R. 2

Холдинг ARS Capital та компанія GSC Game World публічно відреагували на заяви засновника студії Сергія Григоровича щодо діяльності компанії та розробки гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. У компанії заявили, що частина його висловлювань не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві пресслужби ARS Capital, передає Новини.LIVE.

У GSC Game World заявили, що Григорович не брав участі у створенні S.T.A.L.K.E.R. 2

У компанії наголосили, що поважають історичний внесок Сергія Григоровича у створення студії та франшизи S.T.A.L.K.E.R., однак зазначили, що статус засновника не дає йому права представляти компанію або робити заяви від її імені.

За словами представників ARS Capital, відповідно до домовленостей між сторонами Сергій Григорович не брав участі у переговорах із партнерами щодо S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та не був залучений до безпосередньої розробки гри протягом виробничого циклу.

У компанії заявили, що через це його оцінки щодо діяльності GSC Game World нібито не можуть повною мірою відображати реальний стан справ.

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У компанії заперечили інформацію про борги перед Григоровичем

ARS Capital також спростувала твердження про наявність простроченої заборгованості перед Сергієм Григоровичем.

У заяві зазначили, що GSC Game World виконала всі передбачені угодами зобов’язання, термін виконання яких настав. Водночас умови домовленостей між сторонами залишаються конфіденційними, тому компанія не планує розкривати деталі у медіа.

Представники холдингу додали, що можливі юридичні претензії мають розглядатися у передбаченому законом порядку, а не через публічні заяви.

У GSC Game World подякували команді та Максиму Кріппі

У компанії наголосили, що розробка S.T.A.L.K.E.R. 2 стала одним із найскладніших проєктів в історії ігрової індустрії.

У ARS Capital заявили, що вихід гри став можливим завдяки роботі команди, підтримці гравців, партнерів та захисників України. Окремо в компанії відзначили роль власника GSC Game World Максима Кріппи, який, за словами представників холдингу, профінансував більшу частину бюджету розробки.

Також у компанії повідомили, що зараз зосереджені на подальшому розвитку S.T.A.L.K.E.R. 2, підтримці співробітників та створенні нових українських ігрових проєктів.

Раніше GSC Game World також заявила, що не хотіла коментувати публічні висловлювання Сергія Григоровича, однак вирішила відреагувати, щоб уникнути поширення інформації, яка, на думку компанії, не відповідає фактам. У студії додали, що зараз команда працює над великим оновленням для S.T.A.L.K.E.R. 2 та першим сюжетним DLC.

Новини.LIVE писали, що українська студія GSC Game World представила сюжетний трейлер першого масштабного доповнення до гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. DLC під назвою Cost of Hope має вийти влітку 2026 року для PC, Xbox Series X|S та PlayStation 5.

Раніше Новини.LIVE інформували, що соціальна ініціатива з мінної безпеки, яку реалізували ДСНС разом із командою розробників S.T.A.L.K.E.R. 2, стала одним із найуспішніших креативних проєктів року в Україні. Кампанія, покликана розповісти підліткам про небезпеку вибухонебезпечних предметів, отримала 28 професійних нагород.