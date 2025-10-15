Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою

Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 06:43
Фотографка Влада Ліберова про роботу, гроші, війну і появу дитини Instagram Влади Ліберової
Документальна фотографка Влада Ліберова

Відомі документальні фотографи Влада та Костя Ліберови чекають на появу первістка. За чотири роки вони побудували шалену карʼєру і стали відомими далеко за межами України. Однак навіть у ролі батьків вони не планують жити у безпечному місці, а Влада не хоче залишити улюблену роботу.

Про те, як зʼявляється творчість в страшних умовах роботи, наскільки дорого бути собою і чи дійсно дитина не змінить плани на карʼєрне майбутнє — у відвертому інтервʼю Новини.LIVE з Владою Ліберовою. 

Реклама
Читайте також:

Замислювалися, що було б із вами, аби на початку війни не ризикнули стати тим, ким є зараз? 

— Часто думаємо про це, ніби це паралельний всесвіт. Може, десь у паралельній реальності так і сталося. Бо дійсно, до початку війни ми були впевнені, що якщо щось буде, то ми поїдемо. А 24 лютого ми вже їхали, а потім розвернулися, бо зрозуміли, що ми не хочемо і не можемо. 

  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 1
    Інтервʼю з Владою Ліберовою. Фото: Новини.LIVE
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 2
    Інтервʼю з Владою Ліберовою. Фото: Новини.LIVE
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 3
    Інтервʼю з Владою Ліберовою. Фото: Новини.LIVE
1 / 3
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 1
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 2
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 3

Не шкодуєте про вибір залишитися? 

— Скоріше ні, ніж так. Звісно, бувають моменти, коли дивишся на своїх знайомих за кордоном і вони ніби живуть безтурботне життя. І ми розуміємо, що ми б теж точно влаштували своє життя, у нас все для цього було ще тоді.

Але є щось більше за популярність, гроші і спокій — це відчуття, що ти робиш щось важливе. Що коли народиться твоя дитина, то не буде соромно дивитися їй в очі. Ти зможеш передати їй щось. 

Наша межа, коли ми виїдемо, — якщо росіяни зайдуть в Київ, якщо програємо війну, зміна влади, окупація. Це вже не про те, чи захочемо ми залишитись, ми вже не зможемо. Ми забагато зробили в цій країні і перевзуватись ми не будемо ніколи. 

На вашій інстаграм-сторінці підпис "наповнюйся, твори, віддавай". Ваша робота про біль, страх, чим ви наповнюєтесь?

— Коли є можливість, то ми ходимо в музеї, купуємо фотокниги, дивимось на щось красиве. Ми дуже любимо живопис. Ще гори наповнюють. Хоч ми з Одеси і мали б любити море, але якщо є можливість поїхати в Карпати, то це дуже наповнює.

  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 7
    Влада Ліберова у США. Фото: Instagram Влади Ліберової
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 8
    Влада Ліберова у США. Фото: Instagram Влади Ліберової
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 9
    Подорож у США. Фото: Instagram Влади Ліберової
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 10
    Ліберові у США. Фото: Instagram Влади Ліберової
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 11
    Ліберові у США. Фото: Instagram Влади Ліберової
1 / 5
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 7
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 8
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 9
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 10
  • Гроші і війна чи декрет і закордон — відверто з Ліберовою - фото 11

Від роботи теж беремо, бо вона полярна. З одного боку, біль і жорстокість, з іншого — ми зустріли кращих людей у своєму житті серед військових і волонтерів. Людей з неймовірними цінностями, які в багатьох речах вплинули на нас, заклали в нас нові цінності, яких у нас не було на початку. 

Чи можна вважати українську мову теж новою цінністю, адже ви раніше говорити російською? 

— Так, це дуже сильно стосується мови. Вдома ми говоримо між собою також українською. І це був триваліший процес, ніж перейти у публічному просторі. Як мінімум я помітила, що не можу сваритися українською і якщо щось емоційне, то переходжу на російську. Але зараз ми вже привітали себе з тим, що вже кілька сварок у нас були українською. 

Я добре вчилася в школі в Одесі, ходила на олімпіади з російської мови і літератури, дуже слідкувала за чистотою мови. Я вважала, що суржик — це щось жахливе, але зараз я кайфую від колоритного українського суржика. Бо мова — це щось живе. 

Чи є творчість у підготовці до зйомок війни? 

— Це взагалі не творчий процес. І там мінімальна обробка, її майже немає. Це називається проявка — десь знижуєш яскравість, десь контраст. Все йде інтуїтивно через надивленість на той самий живопис, кінематограф.

Якщо ми візьмемо роботу Кості, то це робота в умовах виживання. Тобто ти не думаєш про світло, красу чи естетику. Ти думаєш про те, щоб вижити. Це страшні історії, і ти не думаєш, щоб було гарно чи негарно. Але ми так бачимо. 

Поранений військовий
Поранений український військовий. Фото: Ліберові

Чи було таке, що люди з ваших фото писали вам? 

— З подякою, виключно з подякою. Від героїв фотографій ми ніколи не отримували хейту. Навіть були моменти, що військового вже немає, а його родич пише тобі і дякує, що ти зберіг момент, коли він був живий. І тоді ми людям скидаємо фотографії. Для нас це дуже щемливо і дуже боляче. 

поранений
Дівчина з пораненим військовим. Фото: Ліберові

Чи є у вас улюблені кадри? 

— Ні, це ж війна, тут не може бути улюблених кадрів. Навіть якщо щасливі моменти фотографуєш, вони будуть із присмаком суму. Бо це щось хороше на тлі чогось поганого. 

Що хочете сфотографувати? 

— Перемогу. Ні, закінчення війни. Бо ми вже не використовуємо слово перемога і всі вже позбулися цієї наївності. Хочеться сфотографувати відновлення України після цього жахіття. Віриться, що зможемо сфотографувати повернення людей з-за кордону додому. Хочеться вірити, що закінчення буде таким, що людям захочеться повернутися. 

Влада Ліберова
Влада Ліберова під час інтервʼю. Фото: Новини.LIVE/Олександр Самойлов 

Ваша родина зросла фінансово за ці роки, зважаючи на популярність? 

— Дохід, можливо, зріс, хоча ні. Коли ми були весільними фотографами, то вже займалися навчанням, в нас були курси. І ми заробляли більше, ніж заробляємо зараз. А от збитки зросли. 

Наскільки дорого бути вами? 

— Дуже дорого бензин і житло. Якщо немає можливості зупинитися з військовими, то щось винайняти у прифронтовій зоні — це, повірте мені, дуже дорого. Там ціни корелюються з цінами, наприклад, у Львові. За добу мінімум 1200-1500 грн. 

Ми за час війни втратили два чи три дрони і купували їх самостійно. Також один чи два обʼєктиви, а це взагалі інший порядок цін, в тисячах доларів. Оновлення техніки необхідне, бо це зробить фотографію краще, особливо зараз.

Фото Ліберових
Пошкоджений ангар. Фото: Ліберові

Все розвивається дуже динамічно. Якби війна залишилася такою самою як у 2022 році, то не було б потреби купувати камеру за 5 000 доларів, фактично ламати її, щоб перетворити на інфрачервону. Зараз, якщо ти хочеш щось зняти, то не можна навіть червоний ліхтарик включити. Треба техніка, яка працюватиме в темноті. 

Ви відкладали дитину через війну. Зараз чекаєте на сина, але війна не закінчилася. Що вплинуло змінити рішення? 

— Перші розмови про це у нас почалися, здається, у 2020 році.  Був ковід, і ти думаєш — ще рано. У 2021-му ще досі ковід, і ми ще не заробили на своє житло, і ти думаєш — це безвідповідально. У 2022 році війна, і ти взагалі про дитину не думаєш. 2023 рік — ще досі війна. 2024 рік, і ти думаєш — вибачте, а у 2023 було простіше. І може у 2022 році морально було простіше, бо ти щиро вірив, що це ненадовго.

А зараз ти підходиш до точки, що незрозуміло, скільки це буде тривати, а у тебе одне життя. 

Гендер-паті
Ліберові чекають на сина. Фото: Instagram Влади Ліберової

І ми ж не одні такі — військові народжують дітей, цивільні народжують дітей. Це не наші ексклюзивні обставини. Війна для всіх, і ти або обираєш ризикувати і жити життя повністю, або відкладаєш. Але досвід показує, що чим більше ти відкладаєш, тим важче. 

Чи важко вам відпускати цю сторінку життя, адже з появою дитини на фронт не поїдеш? 

— Я не відпускаю, я відкладаю. Я щиро сподіваюся, що поки я її відкладаю, там все закінчиться. А як ні, то діти мають властивість підростати. У нас точно буде няня, можливо десь допомога моєї мами. Я не зможу просто перетворитися на маму, для мене важлива моя робота. Звісно, це вже не про той градус роботи, який був, коли ти їдеш у дійсно небезпечні зони. Але є купа тилових історій, не менш важливих.

Звісно, я розумію, що можу планувати все що завгодно, а трапиться як трапиться. І я теж готуюсь, що з появою дитини все може бути інакше. Але я б хотіла продовжувати роботу. 

Коли війна закінчиться, Ліберови поїдуть фотографувати іншу війну чи знову стануть весільними фотографами? 

— Якби ви запитали рік тому, то я б сказала, що ми розглядаємо варіант знімати якусь іншу війну. Формат документальної фотографії і цієї роботи нам дуже подобається, ми дуже любимо це. Ми відчуваємо важливість того, що робимо. Хоча я впевнена, що після закінчення війни тут буде стільки сюжетів, що можна буде рік і два знімати, нікуди не їхавши.

Зараз навіть не народження дитини все змінить, а є просто колосальне відчуття втоми від усього. Якщо уявити, що війна закінчиться, то хочеться якоїсь творчості, можливо вдумливих портретів, класних комерційних проєктів. 

Ми точно не повернемось до весільної фотографії і лавсторі. Для кожної фотографії треба бути щирим, а у нас уже зовсім інші внутрішні налаштування. 

Нагадаємо, подружжя Ліберових з 2022 року працюють документальними фотографами. За роки війни вони зняли тисячі історичних кадрів

Раніше Костянтин Ліберов розповів Новини.LIVE, як фотографував окуповану Херсонщину

фото інтерв'ю війна фронт
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації