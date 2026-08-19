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Головна Новини дня Гетманцев: держава не компенсуватиме бізнесу збитки від обстрілів

Гетманцев: держава не компенсуватиме бізнесу збитки від обстрілів

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 10:54
Держава не виплачуватиме бізнесу збитки від обстрілів через брак коштів у бюджеті - Гетманцев
Данило Гетманцев та Юлія Федосюк. Фото: Данило Гетманцев/Facebook

Український бізнес зазнав багатомільярдних збитків через російські удари по складах і логістичних центрах, однак держава не має можливості напряму компенсувати ці втрати. Бізнесу можуть розширити доступ до кредитування та страхування воєнних ризиків.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Новини.LIVE.

Чому держава не може компенсувати збитки бізнесу

За словами Гетманцева, держава обмежена у фінансових ресурсах, тому компенсувати компаніям усі збитки від російських атак із державного бюджету неможливо.

Він зазначив, що прямі збитки українського бізнесу від війни вже становлять приблизно обсяг річного ВВП України.

Водночас, на його думку, держава має допомогти компаніям через доступні фінансові інструменти. Зокрема, йдеться про компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами та надання державних гарантій.

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Яку допомогу можуть отримати компанії

Гетманцев повідомив, що вже обговорював із прем'єр-міністром та міністром економіки можливість розширення державної програми "5-7-9%".

За його словами, потреби великих компаній, зокрема "Епіцентру" та "Нової пошти", вимірюються мільярдами гривень. Водночас підприємства готові залучати ці кошти через банківську систему за прийнятними відсотковими ставками.

"Вони готові брати ці мільярди з банківської системи за прийнятним відсотком", — зазначив депутат.

Програму страхування воєнних ризиків хочуть розширити

Окремо Гетманцев звернув увагу на державну програму страхування воєнних ризиків. За його словами, зараз вона працює обмежено через максимальний ліміт відшкодування у 30 млн грн.

Для великих компаній така сума є недостатньою, тому програму пропонують суттєво розширити. Зокрема, обсяг фінансування може зрости з нинішнього 1 млрд грн до 10–30 млрд грн.

Гетманцев повідомив, що Верховна Рада очікує від Міністерства економіки відповідних пропозицій. За його словами, парламент готовий підтримати розширення програм, якщо для цього знадобляться додаткові кошти.

Як повідомляли Новини.LIVE, Данило Гетманцев заявляв про необхідність реформування пенсійної системи України. За його словами, виплати людей з однаковим страховим стажем та внесками можуть відрізнятися майже на 75% через особливості чинної формули розрахунку пенсій.

Як повідомляли Новини.LIVE, Гетманцев також оцінював ситуацію із зарплатами в Україні на тлі їхнього зростання в країнах Європейського Союзу. Він наголошував на необхідності створення умов для підвищення рівня оплати праці українців.

Данило Гетманцев обстріли бізнес Український бізнес
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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