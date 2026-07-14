Гендиректор "Укроборонпрому" Сметанін оголосив про відставку

Герман Сметанін. Фото: t.me/herman_smetanin_msp

Карина Приходько Редактор

Герман Сметанін заявив про завершення роботи на посаді генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість". Він подякував команді, державним інституціям та партнерам за спільну роботу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Германа Сметаніна.

Відставка Германа Сметаніна

"Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Переконаний, що головний здобуток — це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату", — сказав Сметанін.

Окрему подяку він висловив президенту, уряду, парламенту, силовим структурам, Генеральному штабу та Збройним силам України за підтримку розвитку оборонної галузі. Він наголосив, що завдяки спільним зусиллям український оборонно-промисловий комплекс сьогодні є одним із найсильніших і найдинамічніших у світі.

Як писали Новини.LIVE, 6 липня внаслідок російського удару у Вишневому на Київщині вибухнув склад боєприпасів. Він належав одному з підприємств державного концерну "Укроборонпром". За словами Зеленського, склади були розташовані в місті всупереч чинному законодавству.

Після цього "Укроборонпром" звільнив двох керівників державних підприємств. Також звільнено інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.