Гендиректор ЮНЕСКО під час першого візиту в Україну приїхав до Лаври

Володимир Зеленський і Халед Ель-Енані. Фото: пресслужба Офісу презилента

Яна Катасонова редактор стрічки новин

Генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані вперше після призначення на цю посаду відвідав Україну. Під час візиту він побував у Києво-Печерській лаврі, де взяв участь у відкритті виставки "Духовні скарби нації. Ризниця Києво-Печерської лаври". У церемонії також взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Захід відбувся з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври у суботу, 15 серпня, повідомляє пресслужба Офісу президента, інформують Новини.LIVE.

Директор ЮНЕСКО вперше відвідав Україну

Виставка присвячена історії Лаври. На ній представлені богослужбові атрибути, книги, ікони, портрети архімандритів, які створили ризницю, архівні документи та біографії меценатів.

Під час заходу Зеленський зробив перший запис у Книзі хранителів і ктиторів Києво-Печерської лаври, яка зберігатиметься в Успенському соборі. Записи також залишили гендиректор ЮНЕСКО, генеральна секретарка Всесвітньої туристичної організації ООН Шейха Насер Аль Нуваіс, делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер та предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

"Дуже важливо зберегти нашу культурну спадщину попри умисні російські удари по ній і зробити все, щоб передати її наступним поколінням. І важливо, що сьогодні з нами тут генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані, який уперше відвідує Україну на цій посаді", – зазначив Зеленський.

Президент подякував Ель-Енані за зустріч та увагу ЮНЕСКО до України. За його словами, спільно з організацією Україна має зробити більше, щоб українські пам’ятки, які відповідають критеріям, отримували статус об’єктів світової спадщини та відповідну підтримку.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок удару РФ по Києво-Печерській лаврі була пошкоджена верхня частина будівлі. З собору одразу евакуювали релігійні реліквії та музейні експонати.

Зазначимо, під час російського удару по Києво-Печерській лаврі у ніч проти 15 червня завдав значних пошкоджень Успенський собор. Фахівці ДСНС ліквідовували наслідки на об'єкті понад тиждень.

Митрополит Епіфаній назвав регулярні обстріли столиці помстою Росії за неможливість завоювати державу. Він висловив упевненість у незламності народу та неминучому відновленні зруйнованого.